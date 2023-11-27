【毛小孩專題】San Mateo舉行全球貓咪盛會（視頻）

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本集的《毛小孩》單元，帶大家去看一場貓的盛宴。

由Loving Cats Worldwide組織的全球貓咪盛會，這個月初在San Mateo舉行。

該組織的目的，是要提升所有貓的能見度，教育每個人盡自己的一份力量救援，在保存品種的同時，並保護有道德的繁殖業者。

活動現場有五個來自英國的評審、品種貓咪繁殖業者、幾個當地救援組織，以及所有各種針對貓和關於貓的產品。

評審對來自各地不同類別的貓進行評分，幼貓、成年貓、家庭寵物貓等等，每個類別中的一隻貓，評審將投票選出總冠軍。

評審Kellt Makdissy說：「品種標準是為了讓繁殖業者學習，如何改進品種，並保護自己的品種，所以我們看貓的品質，確保牠們健康、成熟、友善，牠們對我們好，我們對牠們好，我們尋找標準的眼睛形狀，毛長度，有許多不同的條件。」

大會還舉辦了一場名符其實的Catwalk。

「喵星人」和「汪星人」是寵物產業的兩大主要勢力，寵物行業中的養狗的數量比貓多，但是「貓奴」的勢力不容小覷。

究竟是養貓還是養狗，過來人認為，若養寵物的目的是陪伴，那狗遠勝貓，因為牠會給予主人非常多回應，但整體而言，貓的易照顧程度又比狗高出許多，因為貓相對比較獨立。

Makdissy說：「顯然我們說狗比貓更忠心，但實際上貓可以非常忠心，你知道貓選擇牠們的主人，我認為這說明了一切，貓比較獨立，牠們更依賴自己，狗你知道牠們真的需要你。」

看到這些毛茸茸貓咪，不僅可愛迷人，還擁有各自的脾氣個性，他們複雜難懂的心思，也讓許多飼主深深著迷，難怪願意當個貓奴。

專家表示，儘管貓個性獨立，但也需要主人照顧。

Makdissy說：「你知道人們養貓，他們把牠們帶到外面，認為牠們可以自己照顧自己，但對我來說，這就像把一個幼童扔到外面，你知道你不會這樣做，所以我想現在你知道，我們實際上是在讓人們知道，人們需要照顧他們的貓。」

動保界經常呼籲領養代替購買，不過繁殖界卻有不同的看法，他們認為兩者應該沒有衝突。

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