【毛小孩專題】San Mateo舉行全球貓咪盛會（視頻）

本集的《毛小孩》單元,帶大家去看一場貓的盛宴。

由Loving Cats Worldwide組織的全球貓咪盛會,這個月初在San Mateo舉行。

該組織的目的,是要提升所有貓的能見度,教育每個人盡自己的一份力量救援,在保存品種的同時,並保護有道德的繁殖業者。

活動現場有五個來自英國的評審、品種貓咪繁殖業者、幾個當地救援組織,以及所有各種針對貓和關於貓的產品。

評審對來自各地不同類別的貓進行評分,幼貓、成年貓、家庭寵物貓等等,每個類別中的一隻貓,評審將投票選出總冠軍。

評審Kellt Makdissy說:「品種標準是為了讓繁殖業者學習,如何改進品種,並保護自己的品種,所以我們看貓的品質,確保牠們健康、成熟、友善,牠們對我們好,我們對牠們好,我們尋找標準的眼睛形狀,毛長度,有許多不同的條件。」

大會還舉辦了一場名符其實的Catwalk。

「喵星人」和「汪星人」是寵物產業的兩大主要勢力,寵物行業中的養狗的數量比貓多,但是「貓奴」的勢力不容小覷。

究竟是養貓還是養狗,過來人認為,若養寵物的目的是陪伴,那狗遠勝貓,因為牠會給予主人非常多回應,但整體而言,貓的易照顧程度又比狗高出許多,因為貓相對比較獨立。

Makdissy說:「顯然我們說狗比貓更忠心,但實際上貓可以非常忠心,你知道貓選擇牠們的主人,我認為這說明了一切,貓比較獨立,牠們更依賴自己,狗你知道牠們真的需要你。」

看到這些毛茸茸貓咪,不僅可愛迷人,還擁有各自的脾氣個性,他們複雜難懂的心思,也讓許多飼主深深著迷,難怪願意當個貓奴。

專家表示,儘管貓個性獨立,但也需要主人照顧。

Makdissy說:「你知道人們養貓,他們把牠們帶到外面,認為牠們可以自己照顧自己,但對我來說,這就像把一個幼童扔到外面,你知道你不會這樣做,所以我想現在你知道,我們實際上是在讓人們知道,人們需要照顧他們的貓。」

動保界經常呼籲領養代替購買,不過繁殖界卻有不同的看法,他們認為兩者應該沒有衝突。

