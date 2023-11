【有線新聞】

以色列和哈馬斯第二天再以囚犯交換人質,17名人質獲釋。

哈馬斯發放釋放人質的片段,把他們交給國際紅十字會人員,包括13名以色列人和4個泰國人,年紀最小只有3歲,其中一名少女腳傷要用拐杖。

哈馬斯較早時指控以色列違反停火協議,一度押後放人,以軍則警告哈馬斯會恢復對加沙的地面攻擊。後來在美國、卡塔爾及埃及斡旋下,雙方繼續履行協議,17人載到連接埃及的拉法口岸,轉交以色列方面。

第二批人質獲釋後,以方釋放39名囚犯作為交換,當中大部分是青年囚犯,由巴士載到約旦河西岸。

