George Floyd命案審訊展開陪審員遴選程序

去年引發黑人生命寶貴示威浪潮的明尼蘇達州George Floyd警暴案,對於是否加控首被告第三項控罪,雖然還未有決定,但周二正式開始挑選陪審員。

Floyd警暴案推遲一天之後,在周二正式挑選陪審員,法官首先發言。

Hennepin縣地方法官Peter Cahill說:「你們應召來可能做陪審員,在明州訴訟Derek Chauvin案中,屬於刑事案件,關乎George Floyd去年在5月25日之死。」

在片段中見到,當時明尼亞波利斯市白人警察Chauvin跪頸壓住非洲裔Floyd,超過8分鐘,導致Floyd死亡,Chauvin因此被控二級謀殺和過失殺人罪。

控方重提加控被告三級謀殺罪,辯方已經向州最高法院要求阻擋控方這個行動,本應在周一展開挑選陪審員的工作,因此而延後一天,周二才開始。

等候挑選的陪審員人選有超過12人,有些答完16頁紙長的問卷,關於他們對警察和示威的感受之後,被剔除出名單。

至於在法院外面,聲援反警暴的民眾情緒仍然高漲。

明尼亞波利斯市居民Devonne說:「我關注的是,審判結果總是一樣,就是警察無罪,因為他只是執行職務。」

