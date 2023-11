【全國新聞】Best Buy和Lowe’s實施新策略應對店舖盜竊

【KTSF 張麗月報導】

零售業的Best Buy和Lowe’s的店舖盜竊比起其他同業相對減少和受到控制,主要因為這兩間零售商都表示,它們實施了有效的新策略來應對,究竟是甚麽策略呢?

許多零售商表示,店舖盜竊和有組織犯罪問題,已達到危機水平,已經逼使一些零售商關閉部份分店.

不過零售業的Best Buy和Lowe’s都表示,店舖盜竊已經受到控制,因為它們實施了新策略來應對,當中包括在店內聘請更多的職員;提供全面的收銀服務,而並非自助式收銀結帳服務;在店舖的出入口加派保安人員駐守等。

其中擁有接近一千間分店的Best Buy指出,在過去兩年來,全美一些地方的確面對店內盜竊和有組織犯罪等問題,但這個情況並未對Best Buy的業務帶來實質的衝擊。

Best Buy又說,他們比起CVS藥房等零售商比較有優勢,因為Best Buy售賣的包括大型電視,比起鬚刨之類的細件物品,匪徒就更難落手搬走。

不過Best Buy認為,有效打擊店舖盜竊,最重要是店內有足夠的職員人手,提供更全面的顧客服務,即是請更多職員看著顧客,盜竊犯罪自然就會減少,而自助式的收銀結帳服務也容易引人犯罪。

根據業內數據,電子產品仍然是零售業其中最常見被偷走的物品,去年零售店舖盜竊增加接近兩成,令零售商損失過千億元,比疫情之前水平增加接近一倍。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。