【全國新聞】Best Buy和Lowe’s實施新策略應對店舖盜竊

【KTSF 張麗月報導】

零售業的Best Buy和Lowe’s的店舖盜竊比起其他同業相對減少和受到控制，主要因為這兩間零售商都表示，它們實施了有效的新策略來應對，究竟是甚麽策略呢？

許多零售商表示，店舖盜竊和有組織犯罪問題，已達到危機水平，已經逼使一些零售商關閉部份分店．

不過零售業的Best Buy和Lowe’s都表示，店舖盜竊已經受到控制，因為它們實施了新策略來應對，當中包括在店內聘請更多的職員；提供全面的收銀服務，而並非自助式收銀結帳服務；在店舖的出入口加派保安人員駐守等。

其中擁有接近一千間分店的Best Buy指出，在過去兩年來，全美一些地方的確面對店內盜竊和有組織犯罪等問題，但這個情況並未對Best Buy的業務帶來實質的衝擊。

Best Buy又說，他們比起CVS藥房等零售商比較有優勢，因為Best Buy售賣的包括大型電視，比起鬚刨之類的細件物品，匪徒就更難落手搬走。

不過Best Buy認為，有效打擊店舖盜竊，最重要是店內有足夠的職員人手，提供更全面的顧客服務，即是請更多職員看著顧客，盜竊犯罪自然就會減少，而自助式的收銀結帳服務也容易引人犯罪。

根據業內數據，電子產品仍然是零售業其中最常見被偷走的物品，去年零售店舖盜竊增加接近兩成，令零售商損失過千億元，比疫情之前水平增加接近一倍。

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