【灣區新聞】舊金山訪谷區擱置多年發展項目有望明年施工（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)訪谷區Caltrain火車站旁一個擱置多年的發展項目,有望在明年開始第一階段施工,完成後會帶來500多個住宅單位、兩個公園及翻新的Caltrain火車站。

Bayshore Boulevard這塊佔地660英畝的空置地皮,前身是製鎖公司Schlage Lock,在1999年關閉的工廠。

舊金山市府2014年批准發展公司The Baylands,在該處發展一項將會用15年興建的項目,但工程遲遲未有開始。

The Baylands日前公佈項目進度,公司行政總裁Greg Vilkin希望明年能展開項目第一階段的工程。

第一階段包括三幢大樓,約590個住宅單位、兩個公園、經翻新的Bayshore Caltrain火車站,和一條步行商店街。

整個項目完成後,將會帶來超過1600個住宅單位,當中一成五是可負擔房屋,另外還會有一間超市,工程預計會帶來二萬份工作。

舊金山紀事報報導,Greg Vilkin將這個項目稱為「15分鐘城市」,意即衣食住行都可以靠步行滿足到。

公司已經用了1100萬元翻新舊有的Schlage Lock總部,以及用3500萬元進行清潔工程和興建排污系統。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。