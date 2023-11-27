【全國新聞】網購星期一有哪些好折扣 銷售額料創新高

【KTSF 古琳嘉報導】

週一是繼黑色星期五之後的另一個節日購物高峰，Cyber Monday，網購星期一，預料銷售額將創下歷史新高，有哪些好折扣？

Cyber Monday網購星期一，各種網上促銷接踵而來，讓消費者目不暇給，從廚房用具、電子產品，到個人用品及玩具都在打折，週一是一年當中網路銷售最重要的日子，網路數據追蹤Adobe Analytics就預測，今年的網購星期一的銷售額將超過120億元，具體數字將介於120億到124億元之間，創下美國電子商務有史以來最高的單日銷售紀錄。

至於上週五的黑色星期五，根據Adobe的數據，消費者當天花費了98億元，比起去年的黑五成長7.5%。

不過受到高通脹影響，消費者選擇「現在購買、稍後付錢」（Buy Now Pay Later）的方式也明顯增加。

根據Adobe數據，在網購星期一，這種現在購買、稍後付錢的選項，也會創歷史新高，達到7億8千2百萬元，比一年同期上升18.8%。

至於大家關注網購星期一有哪些好促銷？週一絕大多數零售業者都祭出網購打折促銷，包括床墊、電子產品以及熱銷商品都有折扣。

網購龍頭Amazon除了自家產品大促銷，還有多款知名名牌耳機，今年折扣力度很大，iRobot掃地機器人，下殺近五折也受到關注。

Walmart週一也推出多款熱銷商品，例如Dyson V8無線吸塵器，特價279.99元，省了240元，還有第二代的Apple AirPods，就從原價129元，降價至89.99元。

Target週一也推出同款第二代Apple AirPods，只要79.99元，網上也有限時一天的網購星期一折扣。

Macy’s的折扣也很多樣，美妝產品打折還有滿額贈禮品，廚房用品例如鍋具和餐具，都有網購星期一促銷，甚至有抗過敏的薄被，下殺至19.99元史低價。

Best Buy則主打最高五折的促銷，大量的電子產品大打折，電視的折扣力度很大，例如Samsung的77吋4K電視，立減1600元，售價近兩千元。

由於促銷商品五花八門，消費者不但要花時間尋找心儀產品，還要眼明手快，才能搶到便宜。

不過網購價格固然便宜，消費者也要提防詐騙，專家就建議網購時最好直接進入各品牌網站購買，不過要在搜尋產品後才點進網站，以免得不償失，上錯釣魚網站。

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