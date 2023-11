【全國新聞】網購星期一有哪些好折扣 銷售額料創新高

【KTSF 古琳嘉報導】

週一是繼黑色星期五之後的另一個節日購物高峰,Cyber Monday,網購星期一,預料銷售額將創下歷史新高,有哪些好折扣?

Cyber Monday網購星期一,各種網上促銷接踵而來,讓消費者目不暇給,從廚房用具、電子產品,到個人用品及玩具都在打折,週一是一年當中網路銷售最重要的日子,網路數據追蹤Adobe Analytics就預測,今年的網購星期一的銷售額將超過120億元,具體數字將介於120億到124億元之間,創下美國電子商務有史以來最高的單日銷售紀錄。

至於上週五的黑色星期五,根據Adobe的數據,消費者當天花費了98億元,比起去年的黑五成長7.5%。

不過受到高通脹影響,消費者選擇「現在購買、稍後付錢」(Buy Now Pay Later)的方式也明顯增加。

根據Adobe數據,在網購星期一,這種現在購買、稍後付錢的選項,也會創歷史新高,達到7億8千2百萬元,比一年同期上升18.8%。

至於大家關注網購星期一有哪些好促銷?週一絕大多數零售業者都祭出網購打折促銷,包括床墊、電子產品以及熱銷商品都有折扣。

網購龍頭Amazon除了自家產品大促銷,還有多款知名名牌耳機,今年折扣力度很大,iRobot掃地機器人,下殺近五折也受到關注。

Walmart週一也推出多款熱銷商品,例如Dyson V8無線吸塵器,特價279.99元,省了240元,還有第二代的Apple AirPods,就從原價129元,降價至89.99元。

Target週一也推出同款第二代Apple AirPods,只要79.99元,網上也有限時一天的網購星期一折扣。

Macy’s的折扣也很多樣,美妝產品打折還有滿額贈禮品,廚房用品例如鍋具和餐具,都有網購星期一促銷,甚至有抗過敏的薄被,下殺至19.99元史低價。

Best Buy則主打最高五折的促銷,大量的電子產品大打折,電視的折扣力度很大,例如Samsung的77吋4K電視,立減1600元,售價近兩千元。

由於促銷商品五花八門,消費者不但要花時間尋找心儀產品,還要眼明手快,才能搶到便宜。

不過網購價格固然便宜,消費者也要提防詐騙,專家就建議網購時最好直接進入各品牌網站購買,不過要在搜尋產品後才點進網站,以免得不償失,上錯釣魚網站。

