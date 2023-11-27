【灣區新聞】東灣Richmond市Chevron煉油廠斷電導致冒火

【KTSF 傅景竑報導】

位於東灣Richmond的Chevron煉油廠在週一下午4點多疑似因為斷電開始冒火，以及濃烈黑煙，縣政府正在評估濃煙是否將對民眾帶來健康風險。

Richmond的Chevron煉油廠，週一下午4點多開始冒火，一度有多達四個燃燒塔冒出熊熊火光，並排出濃烈黑煙，煙霧也擴散到灣區上方。

Contra Costa縣政府表示，已派出健康單位人員，調查濃煙是否帶有對人體有害的物質，但目前就沒有呼籲民眾不要外出。

當局現時因為濃煙對視線可能帶來的影響，一度發出最低的「一級警戒」，也正在留意空氣品質。

而Chevron則表示，冒火的原因是煉油廠出現部份斷電，而冒火其實是煉油廠正常的安全措施之一，確保煉油廠可以繼續營運。

上一次嚴重冒火是在2021年10月，冒火的現象長達幾天之久，目前就還無法預測這次冒火將延續至何時。

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