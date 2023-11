【灣區新聞】東灣Richmond市Chevron煉油廠斷電導致冒火

【KTSF 傅景竑報導】

位於東灣Richmond的Chevron煉油廠在週一下午4點多疑似因為斷電開始冒火,以及濃烈黑煙,縣政府正在評估濃煙是否將對民眾帶來健康風險。

Richmond的Chevron煉油廠,週一下午4點多開始冒火,一度有多達四個燃燒塔冒出熊熊火光,並排出濃烈黑煙,煙霧也擴散到灣區上方。

Contra Costa縣政府表示,已派出健康單位人員,調查濃煙是否帶有對人體有害的物質,但目前就沒有呼籲民眾不要外出。

當局現時因為濃煙對視線可能帶來的影響,一度發出最低的「一級警戒」,也正在留意空氣品質。

而Chevron則表示,冒火的原因是煉油廠出現部份斷電,而冒火其實是煉油廠正常的安全措施之一,確保煉油廠可以繼續營運。

上一次嚴重冒火是在2021年10月,冒火的現象長達幾天之久,目前就還無法預測這次冒火將延續至何時。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。