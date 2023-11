【灣區新聞】San Mateo市屋主需表決是否支付費用推行疏導雨水基建項目

【KTSF歐志洲的報導】

中半島San Mateo市本月寄出選票給市內的屋主,回答是否願意幫助市府,支付疏導雨水的基礎設施項目,按照房屋的大小計算,每個月8元,該市的屋主必須在12月17日之前就這議題投票。

11月1日寄出給San Mateo市住宅以及商業業主選票,問業主是否同意每個月支付費用,建設以及改善該市的防止淹水,以及暴雨防護基礎設施,包括挖掘濱海一帶的潟湖。

市府發言人指出,業主平均每個月要支付的費用是8元,這項選舉只關乎San Mateo市與San Mateo縣其他城市無關。

根據The Daily Journal的報導,許多人支持San Mateo市府改善San Mateo的防止洪水基礎建設,但問題是,項目費用是否全程交由市府負責,還是包括該市的屋主共同承擔。

曾經擔任San Mateo市長和加州參議員的Jerry Hill,反對向業主徵收額外費用,他指市府是需要落實這些工程,但是可以動用市府有的7千萬的雨天儲備,也可以從市府的一般資金中拿錢,不應該向屋主要錢,況且這筆收費在以後也還可能會增加。

他也說,有很多市府項目,例如涉及警察和修路方面的費用,也都沒有需要找特別的經費來源。

但是也有社區人士指出,要從雨天儲備拿錢非常困難,為來臨冬天的一項工程,從雨天籌備要300萬,過程花了9個月的斡旋。

市府方面則表示,今年已經從雨天儲備中拿了1,200萬,剩下的錢必須留給市府出現財政赤字時使用。

市府方面也指出,要是能夠從屋主身上籌到錢,會讓市府更加容易向州府和聯邦申請到撥款,建造及改善防止洪水的基礎設施項目上。

市府方面透露,市府的疏導雨水工程,已經被忽略超過50年,市府每年需要900萬來進行這方面的改善工作,屋主現在被問及的,加起來只是所需要的錢當中的一半,但是市議會卻也可以斟酌決定,每年的收費可以增加3%。

San Mateo市的業主必須在12月17日之前就這議題表決,填寫以及交回郵寄選票,詳情可瀏覽:www.cityofsanmateo.org/stormwater

