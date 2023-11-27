【灣區新聞】San Mateo市屋主需表決是否支付費用推行疏導雨水基建項目

【KTSF歐志洲的報導】

中半島San Mateo市本月寄出選票給市內的屋主，回答是否願意幫助市府，支付疏導雨水的基礎設施項目，按照房屋的大小計算，每個月8元，該市的屋主必須在12月17日之前就這議題投票。

11月1日寄出給San Mateo市住宅以及商業業主選票，問業主是否同意每個月支付費用，建設以及改善該市的防止淹水，以及暴雨防護基礎設施，包括挖掘濱海一帶的潟湖。

市府發言人指出，業主平均每個月要支付的費用是8元，這項選舉只關乎San Mateo市與San Mateo縣其他城市無關。

根據The Daily Journal的報導，許多人支持San Mateo市府改善San Mateo的防止洪水基礎建設，但問題是，項目費用是否全程交由市府負責，還是包括該市的屋主共同承擔。

曾經擔任San Mateo市長和加州參議員的Jerry Hill，反對向業主徵收額外費用，他指市府是需要落實這些工程，但是可以動用市府有的7千萬的雨天儲備，也可以從市府的一般資金中拿錢，不應該向屋主要錢，況且這筆收費在以後也還可能會增加。

他也說，有很多市府項目，例如涉及警察和修路方面的費用，也都沒有需要找特別的經費來源。

但是也有社區人士指出，要從雨天儲備拿錢非常困難，為來臨冬天的一項工程，從雨天籌備要300萬，過程花了9個月的斡旋。

市府方面則表示，今年已經從雨天儲備中拿了1,200萬，剩下的錢必須留給市府出現財政赤字時使用。

市府方面也指出，要是能夠從屋主身上籌到錢，會讓市府更加容易向州府和聯邦申請到撥款，建造及改善防止洪水的基礎設施項目上。

市府方面透露，市府的疏導雨水工程，已經被忽略超過50年，市府每年需要900萬來進行這方面的改善工作，屋主現在被問及的，加起來只是所需要的錢當中的一半，但是市議會卻也可以斟酌決定，每年的收費可以增加3%。

San Mateo市的業主必須在12月17日之前就這議題表決，填寫以及交回郵寄選票，詳情可瀏覽：www.cityofsanmateo.org/stormwater

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。