一名5歲女童與54歲祖父在剛過去的週六於半月灣Martins沙灘被大浪捲走,女童從水中被救出後,送院證實不治,祖父仍然失蹤,救援人員連續24小時搜救後,週日下午宣布結束搜救行動。

海岸衛隊是於週六中午1時20分接獲舉報,指有兩人被大浪捲走,當局立即派出直升機和救生艇出海搜救,救出5歲女童,由直升機送往史丹福醫院搶救,但最終宣告不治。

海岸衛隊連夜繼續搜救行動,經過接近24小時後並未發現祖父的蹤跡,至週日中午決定結束搜救行動。

當局警告民眾,每年這個時候在海邊玩樂,必須提防暗湧和突然衝上岸的大浪,任何時候都不應背向海浪,避免樂極生悲。

