【全國新聞】今年黑色星期五銷售額破紀錄 緊接網購星期一、旅遊星期二

今年的黑色星期五銷售額打破紀錄,許多零售商終於走出陰霾,還有網購星期一,接著更有旅遊星期二,瞄準假日消費者的銀包。

針對黑色星期五銷售額的幾項報告出爐,包括實體及線上銷售都比去年上升。

根據Sensormatic Solutions數據顯示,實體店面的人流交通比去年上升4.6%。

Adobe Analytics的報告則顯示,今年黑色星期五的線上銷售額打破紀錄,高達98億美元,比去年上升7.5%。

分析家更預計,今年Cyber Monday網購星期一的銷售額,可能將高達120億美元,果真如此也將打破紀錄。

網購星期一的促銷折扣,包括各式手機、家電、服飾及化妝品等,尤其是提早登場的部分服飾折扣已高達三折。

而旅遊業者也看準還沒有完全恢復的旅遊市場,在號稱Travel Tuesday旅遊星期二今年的28號,推出包括機票、旅館、郵輪及旅行團等的各項折扣,專家建議有興趣的民眾,可以使用Google flights等一般搜尋引擎工具提前上網搜尋。

