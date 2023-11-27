【全國新聞】今年黑色星期五銷售額破紀錄 緊接網購星期一、旅遊星期二

【KTSF】
今年的黑色星期五銷售額打破紀錄，許多零售商終於走出陰霾，還有網購星期一，接著更有旅遊星期二，瞄準假日消費者的銀包。
針對黑色星期五銷售額的幾項報告出爐，包括實體及線上銷售都比去年上升。
根據Sensormatic Solutions數據顯示，實體店面的人流交通比去年上升4.6%。
Adobe Analytics的報告則顯示，今年黑色星期五的線上銷售額打破紀錄，高達98億美元，比去年上升7.5%。
分析家更預計，今年Cyber Monday網購星期一的銷售額，可能將高達120億美元，果真如此也將打破紀錄。
網購星期一的促銷折扣，包括各式手機、家電、服飾及化妝品等，尤其是提早登場的部分服飾折扣已高達三折。
而旅遊業者也看準還沒有完全恢復的旅遊市場，在號稱Travel Tuesday旅遊星期二今年的28號，推出包括機票、旅館、郵輪及旅行團等的各項折扣，專家建議有興趣的民眾，可以使用Google flights等一般搜尋引擎工具提前上網搜尋。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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