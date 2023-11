【灣區新聞】柏克萊祖傳珠寶店歷經暴力搶劫後 靠社區支持經營下去

【KTSF】

東灣柏克萊一間祖傳的珠寶店小商業,在歷經暴力搶劫後,靠著社區的支持,繼續堅持經營下去。

柏克萊這家珠寶店The 14 Karats的每一件首飾,都是店家親手設計打造。

老闆Jon Moriarty指,熱愛這門祖傳生意,感謝當地社區不離不棄,開店46年來的惠顧光臨,驕傲地表示,曾經為一家三代打造過婚禮戒指。

不過網購及大型連鎖店,都讓實體小商業經營越來越不容易,此外還得面對猖狂的罪犯威脅。

去年感恩節前夕,這家珠寶店就遇上三名匪徒,搶走了價值將近十萬元的珠寶,老闆被匪徒用槍柄毆打摔向牆壁,警方之後抓到三名匪徒,不過沒能找回珠寶。

因此老闆表示,每一筆生意都幫助自己在經濟上一步步恢復,同時正向表示,不能讓挫折打倒自己,一定要再站起來。

而珠寶店所在的柏克萊College大道Elmwood購物區,其他商家雖然沒有如此慘痛經歷,也都還在努力從疫情後恢復,呼籲民眾一整年,都可以光顧支持本地小商家,除了在小商業星期六期間提供折扣,也重申營業所得,都會回饋到當地社區,好比柏克萊市府的稅收等。

而強勁的假日營收,也能幫助小商家度過生意清淡的1月、2月。

