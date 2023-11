【全國新聞】有商家預計小型企業星期六的營業額將超過黑五

【KTSF 張擎鳳報導】

有些商家預計,小型企業星期六的營業額,將超過黑色星期五的營業額。

許多人在傳統的黑色星期五一早就開始購物。

有購物者說,她同女兒6點就來購物,並一早就叫她姪女來商場過夜,她們一直買到下午,買到累了才回家。

但今年零售商不再只在感恩節翌日提供「最佳優惠」,而是提前推出黑色星期五銷售週。

這意味著消費者今年黑色星期五,不必再排隊等候在百貨公司開門搶平貨,而是感恩節後的週末都可以購物。

這對小型企業來說可能是個好消息。

The Wrapper老闆Allison Ash說:「我感到非常幸運有忠心熟客。」

根據Bankrate的報告,今年大約6成的假日消費者,可能會選擇本星期六到小型店鋪購物,人數略高於黑色星期五。

一些分析師表示,現在社交媒體平台是一些人尋找購物靈感的地方。

RetailMeNot編輯Kristin McGrath說:「玩具領域也有很多網紅與家長們,展示他們給孩子買些甚麼東西,他們確能影響那些可能會售罄的年度頂級玩具。」

近年來,傳統的黑色星期五經歷了顯著的變化,特別是對於那些不再對店面促銷感興趣的人來講更是如此。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。