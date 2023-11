【KTSF 朱慧琪報導】

由於爆發沙門氏菌,有更多的香瓜被召回,至今已收到兩宗相關的死亡報告。

CDC疾控中心透露,自上週以來,已收到56宗新的沙門氏菌病例通報,而涉及的州份也增加了17個,到目前為止一共32個州報告了99例病例,當中包括28名新的住院患者,而明尼蘇達州通報了兩宗死亡病例。

至今有多間公司宣佈召回香瓜,其中包括Rudy品牌的原個香瓜、Freshness Guaranteed品牌,以及Race-Trac品牌的預切香瓜。

感染沙門氏菌的症狀包括腹瀉、發燒和腹痛,重症者可能導致高燒、頭痛、皮疹以及大小便中帶血等症狀。

