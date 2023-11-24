【全國新聞】美國出現神秘病毒在狗隻間傳染

【KTSF 歐志洲報導】

美國國內的狗兒目前正在傳染一種神秘的病毒，獸醫建議不要把自己的狗和其他人的狗接觸，灣區目前還沒有出現這病毒，但是隨著人們在節日期間外出，也會增加動物染病的風險。

這個狗的病症如此的新，獸醫界還沒有給病症取名，舊金山居民說才剛知道有這個影響狗的病症。

舊金山居民La’e La’e說：「我感到害怕，我的狗是我的所有。」

La’e說，退休之後，就從SPCA領養了小狗Panther，她說喜歡退休後的生活，帶著狗兒到狗公園玩樂。

但是獸醫現在呼籲狗主，不要把狗兒帶到狗公園或寄養所，因為這些地方容易傳染病毒。

獸醫Christine Long說：「要是能夠找人託管狗兒最好，而如果必須找寄養所的話，嘗試找一個能夠讓狗兒和其他的狗分開的設施。」

Long醫生說，目前在灣區還沒有見到這個新的神秘病毒，但是美國一些州，包括加州，有數百隻夠已經感染這個新的、可致命的病毒，染病的症狀是咳嗽、發燒和失去食慾。

Long醫生說：「令人感到關注的是，這病症開始時看來不是很嚴重，但是很快的可以演變成肺炎，即肺部嚴重感染並需要入院，很多狗需要氧氣治療。」

舊金山的狗兒寄養所Pet Camp，這個週末全滿，而那裡的工作人員也就病毒事件而採取相應措施，他們說，這裡用了空氣過濾器和消毒劑，並給新來的狗兒隔離，這就像是人們在Covid 疫情期間採取的防疫措施。

資深寵物輔導員Mark Claymen說：「所有剛來到灣區的狗兒，尤其是現在舊金山還沒有出現這病症，都不被允許來到這設施，因為新來的夠可能染病後，沒有出現病症，兩個星期後，病症才出現，所以不能讓牠們進來。」

La’e則說，現在能夠做的，就是讓其他的狗主知道，要注意這個新的病症。

獸醫人士表示，新病症目前雖然不一定會致命，但有抗藥性，所以他們鼓勵狗主趁現在給狗兒接種所有所需的疫苗。

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