【全國新聞】美國出現神秘病毒在狗隻間傳染

【KTSF 歐志洲報導】

美國國內的狗兒目前正在傳染一種神秘的病毒,獸醫建議不要把自己的狗和其他人的狗接觸,灣區目前還沒有出現這病毒,但是隨著人們在節日期間外出,也會增加動物染病的風險。

這個狗的病症如此的新,獸醫界還沒有給病症取名,舊金山居民說才剛知道有這個影響狗的病症。

舊金山居民La’e La’e說:「我感到害怕,我的狗是我的所有。」

La’e說,退休之後,就從SPCA領養了小狗Panther,她說喜歡退休後的生活,帶著狗兒到狗公園玩樂。

但是獸醫現在呼籲狗主,不要把狗兒帶到狗公園或寄養所,因為這些地方容易傳染病毒。

獸醫Christine Long說:「要是能夠找人託管狗兒最好,而如果必須找寄養所的話,嘗試找一個能夠讓狗兒和其他的狗分開的設施。」

Long醫生說,目前在灣區還沒有見到這個新的神秘病毒,但是美國一些州,包括加州,有數百隻夠已經感染這個新的、可致命的病毒,染病的症狀是咳嗽、發燒和失去食慾。

Long醫生說:「令人感到關注的是,這病症開始時看來不是很嚴重,但是很快的可以演變成肺炎,即肺部嚴重感染並需要入院,很多狗需要氧氣治療。」

舊金山的狗兒寄養所Pet Camp,這個週末全滿,而那裡的工作人員也就病毒事件而採取相應措施,他們說,這裡用了空氣過濾器和消毒劑,並給新來的狗兒隔離,這就像是人們在Covid 疫情期間採取的防疫措施。

資深寵物輔導員Mark Claymen說:「所有剛來到灣區的狗兒,尤其是現在舊金山還沒有出現這病症,都不被允許來到這設施,因為新來的夠可能染病後,沒有出現病症,兩個星期後,病症才出現,所以不能讓牠們進來。」

La’e則說,現在能夠做的,就是讓其他的狗主知道,要注意這個新的病症。

獸醫人士表示,新病症目前雖然不一定會致命,但有抗藥性,所以他們鼓勵狗主趁現在給狗兒接種所有所需的疫苗。

