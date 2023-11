【灣區走走】Saratoga莊園——箱根園，與劉墉的花鳥詩情

我們踏入南灣的Saratoga,探索了一座歷史悠久的莊園–箱根園。這個擁有百年歷史的園區,四季如畫,而在秋天,更是層林盡染,美不勝收。畫家兼作家劉墉帶領我們穿越滿山紅葉,感受大自然的奇蹟。在硅谷亞洲藝術中心,劉墉的特展「哪個花鳥不多情」展現了他精湛的花鳥工筆畫技巧。這不僅僅是一場視覺的盛宴,更是對藝術的一場深度解讀。每一筆、每一劃都彰顯著畫家對於自然之美的獨到見解。現在,請點擊播放,讓我們一同沉浸在這場藝術之旅中。劉墉親自為您解讀每一幅畫作背後的故事,讓您更深刻地理解並欣賞這門古老而優雅的藝術。不論您是藝術愛好者、大自然探險家,還是對歷史文化感興趣,這一集絕對是您不容錯過的。讓我們一同發現灣區的無盡驚奇吧!

#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 #Saratoga 莊園 # 箱根園 # 硅谷亞洲藝術中心 # 劉墉藝術之旅 # 哪個花鳥不多情

