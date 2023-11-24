【AAPI專題報導】仇恨罪案及搶劫案華裔受害人講述經歷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

COVID疫情期間，灣區發生不少針對亞裔，特別是華裔的罪案，本台一連多集的專題報導，會帶大家去了解受害人的心聲，以及有什麼社會服務，幫助亞太裔長者，本台訪問了兩名分別遇到過仇恨事件，以及搶劫案的受害人。

劉秀蘭來了美國25年，十多年前她在機場工作，負責包餐點，需要通宵工作，有一天早上6點左右，她下班後在San Bruno Ave轉入Bacon街步行回家途中被人搶劫。

劉秀蘭說：「我一個人走路時，突然有一輛車停在我旁邊，我都未反應過來，後面有個黑人衝出來，一手打我的頸項，在後面打我，我跌倒，跌倒後他搶了我的袋，我跌倒受傷，手、腳和膝蓋都受傷出血，褲子又破了。」

回家後家人即時報警，後來警方找到一輛汽車，以及幾個涉嫌搶劫的人，警察局派人接劉秀蘭到警局認人。

劉秀蘭說：「他們接我去到那裡，但我認不出來，因為那時候我很驚慌，我認不出來。」

到了今天，劉秀蘭仍然有陰影。

劉秀蘭說：「現在一到天黑我不敢出門，我晚上5點後未曾出過門，不敢出，我見黑人在對面走路我好害怕，我們老了，他們年輕，怎知道他們有沒有槍，自從那次之後我驚慌了許久，晚上睡覺也有陰影，因為被打到受傷，很嚴重。」

其實，CYC社區青年中心週三在灣景區辦事處舉辦應對地震的講座，本台記者隨意訪問了三位長者，沒想到他們都各有故事。

其中一名長者江雲子說：「我試過一次被人吐口水。」

江雲子不久之前到舊金山Market街新開的IKEA去看看，但還未到店裡，就在街上遇到仇恨事件。

江雲子說：「過馬路時有人向我吐口水，在我臉上，當時很氣憤，沒有反應過來，我應該很想制止他，想打他的，後來他走掉，又有另外兩個華裔女人被他吐口水。」

後來有穿黃色制服的保安人員制止。

江雲子說：「我見到有人干預就算了，我也趕時間，我抹一抹，到店內立刻拿消毒劑洗一洗。」

在美國居住了將近40年的蘇漢昌，雖然未遇到過罪案，但他認識的人試過在街上不只一次被人打。

蘇漢昌說：「我有街坊被人打，被打過兩次，最近這次是10月1日，在四街被人打，打到臉腫，我們覺得美國最不好就是治安令人擔心。」

本台訪問的三位華裔居民都在這裡居住了許久，他們現在都覺得社會不安全，疫情至今仍然有歧視，以及針對華裔的罪案，他們除了呼籲警方多派警員巡邏社區，也希望有更多宣傳教育，去消除社會上對華裔的偏見和歧視。

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