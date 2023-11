【AAPI專題報導】仇恨罪案及搶劫案華裔受害人講述經歷（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

COVID疫情期間,灣區發生不少針對亞裔,特別是華裔的罪案,本台一連多集的專題報導,會帶大家去了解受害人的心聲,以及有什麼社會服務,幫助亞太裔長者,本台訪問了兩名分別遇到過仇恨事件,以及搶劫案的受害人。

劉秀蘭來了美國25年,十多年前她在機場工作,負責包餐點,需要通宵工作,有一天早上6點左右,她下班後在San Bruno Ave轉入Bacon街步行回家途中被人搶劫。

劉秀蘭說:「我一個人走路時,突然有一輛車停在我旁邊,我都未反應過來,後面有個黑人衝出來,一手打我的頸項,在後面打我,我跌倒,跌倒後他搶了我的袋,我跌倒受傷,手、腳和膝蓋都受傷出血,褲子又破了。」

回家後家人即時報警,後來警方找到一輛汽車,以及幾個涉嫌搶劫的人,警察局派人接劉秀蘭到警局認人。

劉秀蘭說:「他們接我去到那裡,但我認不出來,因為那時候我很驚慌,我認不出來。」

到了今天,劉秀蘭仍然有陰影。

劉秀蘭說:「現在一到天黑我不敢出門,我晚上5點後未曾出過門,不敢出,我見黑人在對面走路我好害怕,我們老了,他們年輕,怎知道他們有沒有槍,自從那次之後我驚慌了許久,晚上睡覺也有陰影,因為被打到受傷,很嚴重。」

其實,CYC社區青年中心週三在灣景區辦事處舉辦應對地震的講座,本台記者隨意訪問了三位長者,沒想到他們都各有故事。

其中一名長者江雲子說:「我試過一次被人吐口水。」

江雲子不久之前到舊金山Market街新開的IKEA去看看,但還未到店裡,就在街上遇到仇恨事件。

江雲子說:「過馬路時有人向我吐口水,在我臉上,當時很氣憤,沒有反應過來,我應該很想制止他,想打他的,後來他走掉,又有另外兩個華裔女人被他吐口水。」

後來有穿黃色制服的保安人員制止。

江雲子說:「我見到有人干預就算了,我也趕時間,我抹一抹,到店內立刻拿消毒劑洗一洗。」

在美國居住了將近40年的蘇漢昌,雖然未遇到過罪案,但他認識的人試過在街上不只一次被人打。

蘇漢昌說:「我有街坊被人打,被打過兩次,最近這次是10月1日,在四街被人打,打到臉腫,我們覺得美國最不好就是治安令人擔心。」

本台訪問的三位華裔居民都在這裡居住了許久,他們現在都覺得社會不安全,疫情至今仍然有歧視,以及針對華裔的罪案,他們除了呼籲警方多派警員巡邏社區,也希望有更多宣傳教育,去消除社會上對華裔的偏見和歧視。

