【灣區新聞】安老自助處舉行感恩節午餐活動 為長者送上三千多份火雞餐（視頻）

安老自助處週四舉行感恩節的午餐活動,為長者送上三千多份火雞餐,在節日期間為大家送暖。

一群長者週四上午來到舊金山(三藩市)華埠邵逸夫爵士夫人康樂中心門外排隊,領取火雞餐。

安老自助處行政總監鍾月娟說:「真的很好,今年的規模比以往更大,因為我們今天差不多服務3500個長者,有1100份餐由我們舊金山的警員、消防員和縣警開車送往他們家,因為那些長者們行動不便,出不了來,但其餘的幾千個餐,就在我們五個飯堂。」

安老自助處週四的感恩節活動,有舊金山的縣警、警察,以及消防員等來做義工。

舊金山市長布里德亦有出席,她就感謝安老自助處多年來確保長者安全和享受到不同資源,她亦向安老自助處頒發獎狀。

布里德說:「我必須過來表達對安老自助處的謝意,對所有義工和為這組織工作的人的感恩之情,特別是伴老服務計劃,這個令人難以置信的計劃,已幫助了2千多名長者,服務時間超過2.6萬小時,確保長者們安全到達要去的目的地。」

布里德還落手幫助切火雞和派發給長者。

義工李爾德(Danny Sauter)說:「我今天來這裡,是為了和鄰里社區在一起,我想在感恩節期間為鄰里服務,為長者服務,因為安老自助處是個很棒的組織,他在我們的社區、華埠,以及整個舊金山做了很多工作,這是他們每年都會舉辦的活動,是個大型活動,是每個人都期待的事情,所以我想來這裡支持它。」

記者亦都吃了一份火雞餐,有火雞肉、蕃薯、栗米和米飯。

長者Anne說:「因為這兒搞長者的感恩節活動,是免費的,可以食火雞餐,我來了這兒三十多年,是第一年來,因為以前年紀未夠,(感恩節有什麼願望?)希望人人身體健康,世界和平,長者們每日都開心。」

另一名長者Joe說:「因為以前我們也跟安老自助處做義工,做表演的,給長者跳舞,所以今日來是,我都夠年齡了,所以來欣賞這節目,(新一年有什麼願望?)希望舊金山經濟好回來

還有大家平平安安。」

