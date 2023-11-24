【灣區新聞】安老自助處舉行感恩節午餐活動 為長者送上三千多份火雞餐（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

安老自助處週四舉行感恩節的午餐活動，為長者送上三千多份火雞餐，在節日期間為大家送暖。

一群長者週四上午來到舊金山（三藩市）華埠邵逸夫爵士夫人康樂中心門外排隊，領取火雞餐。

安老自助處行政總監鍾月娟說：「真的很好，今年的規模比以往更大，因為我們今天差不多服務3500個長者，有1100份餐由我們舊金山的警員、消防員和縣警開車送往他們家，因為那些長者們行動不便，出不了來，但其餘的幾千個餐，就在我們五個飯堂。」

安老自助處週四的感恩節活動，有舊金山的縣警、警察，以及消防員等來做義工。

舊金山市長布里德亦有出席，她就感謝安老自助處多年來確保長者安全和享受到不同資源，她亦向安老自助處頒發獎狀。

布里德說：「我必須過來表達對安老自助處的謝意，對所有義工和為這組織工作的人的感恩之情，特別是伴老服務計劃，這個令人難以置信的計劃，已幫助了2千多名長者，服務時間超過2.6萬小時，確保長者們安全到達要去的目的地。」

布里德還落手幫助切火雞和派發給長者。

義工李爾德（Danny Sauter）說：「我今天來這裡，是為了和鄰里社區在一起，我想在感恩節期間為鄰里服務，為長者服務，因為安老自助處是個很棒的組織，他在我們的社區、華埠，以及整個舊金山做了很多工作，這是他們每年都會舉辦的活動，是個大型活動，是每個人都期待的事情，所以我想來這裡支持它。」

記者亦都吃了一份火雞餐，有火雞肉、蕃薯、栗米和米飯。

長者Anne說：「因為這兒搞長者的感恩節活動，是免費的，可以食火雞餐，我來了這兒三十多年，是第一年來，因為以前年紀未夠，（感恩節有什麼願望？）希望人人身體健康，世界和平，長者們每日都開心。」

另一名長者Joe說：「因為以前我們也跟安老自助處做義工，做表演的，給長者跳舞，所以今日來是，我都夠年齡了，所以來欣賞這節目，（新一年有什麼願望？）希望舊金山經濟好回來

還有大家平平安安。」

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