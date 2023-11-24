【灣區新聞】舊金山華埠花園角舉辦慈善活動 向長者派發一千封利是（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

關愛基金會趁感恩節於舊金山（三藩市）華埠花園角舉辦慈善的慶祝活動，為長者和低收入家庭派發1000封利是。

關愛基金會和立祉基督基金在週四上午12點，舊金山華埠花園角舉行慈善慶祝活動，向長者及低收入人士派發1000封利是，每封5元，雖然中午太陽猛烈，但人龍仍然十分長。

這位派頭位的譚女士表示，早上7點已經來到，她在工作人員的安排下，先拔頭籌拿到活動的第一封利是，當中有份領利是的黃婆婆表示高興。

黃女士說：「今日基督基金來這兒發利是，我很高興，那麼多人來，個個也開心

除了派利是外紅包，活動還有精彩的歌舞表演，為大家送上祝福。

美國關愛基金會會長林邦立（George Lam）指，利是的派發活動，是對華埠長者的感恩節問候和祝福。

林邦立說：「很感恩，感恩美國人給我們的生活，以及上帝給我們生命和生活，以前我們有派火雞，但今年因衛生問題，不讓我們派火雞，因為這兒不給我們派火雞，所以我們變了派利是，而每封利是都有火雞圖案。」

義工Elaine Mak說：「因為大家開心，因為華人來美，生活艱難，尤其是上一代，他們現在變了長者，那我們給他們關懷，讓長者感覺在這兒過節，有社區愛護他們。」

另一方面，關愛基金會每星期都有一兩次到在舊金山田德隆區派發食物、水和睡袋，關心社區中最弱勢的族群。

中半島Millbrae市議員和候任市長馮嘉輝（Anders Fung）表示，關愛基金會的活動有意義，可以凝聚社區力量。

馮嘉輝說：「關愛基金會每一天，每一個星期，每一年都為我們社區的露宿者，以及長者去努力和奮鬥，和支持他們。」

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