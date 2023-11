【灣區新聞】舊金山華埠花園角舉辦慈善活動 向長者派發一千封利是（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

關愛基金會趁感恩節於舊金山(三藩市)華埠花園角舉辦慈善的慶祝活動,為長者和低收入家庭派發1000封利是。

關愛基金會和立祉基督基金在週四上午12點,舊金山華埠花園角舉行慈善慶祝活動,向長者及低收入人士派發1000封利是,每封5元,雖然中午太陽猛烈,但人龍仍然十分長。

這位派頭位的譚女士表示,早上7點已經來到,她在工作人員的安排下,先拔頭籌拿到活動的第一封利是,當中有份領利是的黃婆婆表示高興。

黃女士說:「今日基督基金來這兒發利是,我很高興,那麼多人來,個個也開心

除了派利是外紅包,活動還有精彩的歌舞表演,為大家送上祝福。

美國關愛基金會會長林邦立(George Lam)指,利是的派發活動,是對華埠長者的感恩節問候和祝福。

林邦立說:「很感恩,感恩美國人給我們的生活,以及上帝給我們生命和生活,以前我們有派火雞,但今年因衛生問題,不讓我們派火雞,因為這兒不給我們派火雞,所以我們變了派利是,而每封利是都有火雞圖案。」

義工Elaine Mak說:「因為大家開心,因為華人來美,生活艱難,尤其是上一代,他們現在變了長者,那我們給他們關懷,讓長者感覺在這兒過節,有社區愛護他們。」

另一方面,關愛基金會每星期都有一兩次到在舊金山田德隆區派發食物、水和睡袋,關心社區中最弱勢的族群。

中半島Millbrae市議員和候任市長馮嘉輝(Anders Fung)表示,關愛基金會的活動有意義,可以凝聚社區力量。

馮嘉輝說:「關愛基金會每一天,每一個星期,每一年都為我們社區的露宿者,以及長者去努力和奮鬥,和支持他們。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。