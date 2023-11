【AAPI專題報導】安老自助處長者護伴計劃深受歡迎 服務供不應求（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

COVID疫情期間,灣區發生不少針對亞裔,特別是華裔的罪案,本台一連多集會有專題報導,帶大家去了解受害人的心聲,以及有什麼社會服務幫助亞太裔長者,其中安老自助處推出了兩年多的長者護伴計劃,已接獲超過2000名有需要人士求助,但目前只有兩名司機和15名護伴人員,服務供不應求。

Carmen Sy說:「自從我認識了一些社工後,我時常就用這個服務,為何呢?我的眼睛已經看不到了,我很怕自己坐車會不方便,又怕會被人打。」

Carmen Sy雙眼都有黃斑病變和青光眼,她對於自己在行動不便下,能有長者護伴的幫助去看醫生,心存感激,至今已經用了該服務兩年多。

Carmen Sy說:「今天麻煩了你們,多謝你們的愛心。」

針對亞裔在疫情期間面對的暴力行為,安老自助處從2021年5月開始提供長者護伴服務。

安老自助處社會服務部主管朱煥瑜(Evonne Zhu)說:「市府撥款給安老自助處開展這個計劃,讓我們可以陪伴長者出門口,使他們更安全、安心參加社區活動。」

護伴計劃的服務範圍,包括看醫生、接種疫苗、到銀行、長者中心、超市和洗衣店等。

自計劃推出兩年以來,已經服務了超過2000名人士,總共提供逾萬次服務,達到2萬多個服務時數。

但朱煥瑜說,職員人數和有需要人士相比下,服務絕對是供不應求,他們現時有15名護伴人員,而司機只是有兩名。

朱煥瑜說:「我們盡量聘請多些員工,按照客人需求,比較緊急的就排第一,然後是先到先得,需求量是求過於供,我們現在每天幫到約20個老人家。」

其中一位職員Stephen Leong說,成為護伴需要有愛心和同情心,能夠幫助長者自己都非常開心。

Stephen說:「因為現在有很多仇亞情緒,要跟長者說外出時小心,去到哪裡都需要人陪伴,他們都開心過留在家中,他們經常留在家中,害怕出門,有些老人家在家,一星期都沒有外出。」

這項長者護伴服務,凡是住在舊金山超過60歲或是殘障人士就符合資格。

有需要人士可以聯絡安老自助處作登記手續和預約,電話是(415) 533-4714。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。