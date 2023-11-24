【AAPI專題報導】安老自助處長者護伴計劃深受歡迎 服務供不應求（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

COVID疫情期間，灣區發生不少針對亞裔，特別是華裔的罪案，本台一連多集會有專題報導，帶大家去了解受害人的心聲，以及有什麼社會服務幫助亞太裔長者，其中安老自助處推出了兩年多的長者護伴計劃，已接獲超過2000名有需要人士求助，但目前只有兩名司機和15名護伴人員，服務供不應求。

Carmen Sy說：「自從我認識了一些社工後，我時常就用這個服務，為何呢？我的眼睛已經看不到了，我很怕自己坐車會不方便，又怕會被人打。」

Carmen Sy雙眼都有黃斑病變和青光眼，她對於自己在行動不便下，能有長者護伴的幫助去看醫生，心存感激，至今已經用了該服務兩年多。

Carmen Sy說：「今天麻煩了你們，多謝你們的愛心。」

針對亞裔在疫情期間面對的暴力行為，安老自助處從2021年5月開始提供長者護伴服務。

安老自助處社會服務部主管朱煥瑜（Evonne Zhu）說：「市府撥款給安老自助處開展這個計劃，讓我們可以陪伴長者出門口，使他們更安全、安心參加社區活動。」

護伴計劃的服務範圍，包括看醫生、接種疫苗、到銀行、長者中心、超市和洗衣店等。

自計劃推出兩年以來，已經服務了超過2000名人士，總共提供逾萬次服務，達到2萬多個服務時數。

但朱煥瑜說，職員人數和有需要人士相比下，服務絕對是供不應求，他們現時有15名護伴人員，而司機只是有兩名。

朱煥瑜說：「我們盡量聘請多些員工，按照客人需求，比較緊急的就排第一，然後是先到先得，需求量是求過於供，我們現在每天幫到約20個老人家。」

其中一位職員Stephen Leong說，成為護伴需要有愛心和同情心，能夠幫助長者自己都非常開心。

Stephen說：「因為現在有很多仇亞情緒，要跟長者說外出時小心，去到哪裡都需要人陪伴，他們都開心過留在家中，他們經常留在家中，害怕出門，有些老人家在家，一星期都沒有外出。」

這項長者護伴服務，凡是住在舊金山超過60歲或是殘障人士就符合資格。

有需要人士可以聯絡安老自助處作登記手續和預約，電話是(415) 533-4714。

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