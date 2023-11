【灣區新聞】Fremont市將舉行Niles光之慶典大遊行 將有聖誕樹亮燈儀式（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

感恩節假期結束後,緊接就要準備慶祝聖誕節假期了,本週五在東灣Fremont有一場Niles光之慶典大遊行,將有聖誕樹亮燈儀式,以及遊行表演可以觀賞。

行進的聖誕樹大軍配上整齊的舞蹈,這是去年11月Niles光之慶典大遊行的畫面,地點就在東灣Fremont Niles大道上,而這個慶祝聖誕季節開始的遊行活動,將在這個星期五再度登場。

Niles於1850年成立,是南太平洋鐵路中連接奧克蘭及聖荷西的重要車站之一,自2001年,Niles社區開始舉辦年度光之慶典,迎接聖誕節,並宣揚社區的歷史及特色,也成為Fremont市的傳統。

今年的活動將在6點,由聖誕樹電燈儀式作為開場,遊行則是在6點半開始,屆時Niles大道將從J街到Hillview街雙向封閉,Iron Horse Lane也將從J到F街封閉一旁的停車空地,以及部分道路也會受影響。

幾街區外的California Nursery歷史公園,將會開放停車,提醒開車前往的民眾,事先查看路線以及車位安排。

