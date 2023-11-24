【灣區新聞】Fremont市將舉行Niles光之慶典大遊行 將有聖誕樹亮燈儀式（視頻）

November 24, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

感恩節假期結束後，緊接就要準備慶祝聖誕節假期了，本週五在東灣Fremont有一場Niles光之慶典大遊行，將有聖誕樹亮燈儀式，以及遊行表演可以觀賞。

行進的聖誕樹大軍配上整齊的舞蹈，這是去年11月Niles光之慶典大遊行的畫面，地點就在東灣Fremont Niles大道上，而這個慶祝聖誕季節開始的遊行活動，將在這個星期五再度登場。

Niles於1850年成立，是南太平洋鐵路中連接奧克蘭及聖荷西的重要車站之一，自2001年，Niles社區開始舉辦年度光之慶典，迎接聖誕節，並宣揚社區的歷史及特色，也成為Fremont市的傳統。

今年的活動將在6點，由聖誕樹電燈儀式作為開場，遊行則是在6點半開始，屆時Niles大道將從J街到Hillview街雙向封閉，Iron Horse Lane也將從J到F街封閉一旁的停車空地，以及部分道路也會受影響。

幾街區外的California Nursery歷史公園，將會開放停車，提醒開車前往的民眾，事先查看路線以及車位安排。

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