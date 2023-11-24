【全國新聞】Monterey縣的Pajaro一間酒吧星期二發生槍擊案，導致兩死兩傷

【KTSF 張擎鳳報導】

加州Monterey縣的Pajaro一間酒吧星期二發生槍擊案，導致兩死兩傷，疑兇被捕。

槍擊案件的死者之一是36歲女子Carolina Martinez，她的家人確認，她是星期二凌晨在Pajaro一間酒吧內中槍的四人之一，家人並透露當晚的事發經過，說酒吧內有人打架，幾個人被趕了出去，其中一人帶著槍回去酒吧。

死者家屬Sonia Martinez說：「其中一人帶著武器回來並且開槍，他殺了另一個男子，他開槍擊中了我姐妹的胸部，我姐妹在送院途中死亡。」

中槍的一名男子當場證實死亡，另外兩名女子受傷，沒有生命危險。

警方其後追緝懷疑涉案兇手，47歲Watsonville居民Sergio Ramos Carranza，星期二晚上8點左右，他走進Watsonville警察局自首。

Monterey縣警局副局長Keith Boyd說：「我們可以向公眾保證，公眾安全不再受到威脅，涉案的嫌疑人已被拘留。」

Sonia Martinez說，她的姊妹是酒吧侍應，四個月前才入職，她留下兩個十幾歲的女兒。

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