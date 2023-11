【全國新聞】Monterey縣的Pajaro一間酒吧星期二發生槍擊案，導致兩死兩傷

【KTSF 張擎鳳報導】

加州Monterey縣的Pajaro一間酒吧星期二發生槍擊案,導致兩死兩傷,疑兇被捕。

槍擊案件的死者之一是36歲女子Carolina Martinez,她的家人確認,她是星期二凌晨在Pajaro一間酒吧內中槍的四人之一,家人並透露當晚的事發經過,說酒吧內有人打架,幾個人被趕了出去,其中一人帶著槍回去酒吧。

死者家屬Sonia Martinez說:「其中一人帶著武器回來並且開槍,他殺了另一個男子,他開槍擊中了我姐妹的胸部,我姐妹在送院途中死亡。」

中槍的一名男子當場證實死亡,另外兩名女子受傷,沒有生命危險。

警方其後追緝懷疑涉案兇手,47歲Watsonville居民Sergio Ramos Carranza,星期二晚上8點左右,他走進Watsonville警察局自首。

Monterey縣警局副局長Keith Boyd說:「我們可以向公眾保證,公眾安全不再受到威脅,涉案的嫌疑人已被拘留。」

Sonia Martinez說,她的姊妹是酒吧侍應,四個月前才入職,她留下兩個十幾歲的女兒。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。