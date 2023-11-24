【灣區藝術人】人到中年才轉換藝術領域的詩人馬文蕙（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

本集的《灣區藝術人》單元，帶大家認識人到中年才發現自己在藝術方面有新才華的馬文蕙（Clara Hsu）。

馬文蕙從小在音樂環境中成長，雖然在音樂領域工作，但是到了中年才發現，自己在寫詩方面的才華和興趣。

馬文蕙說：「我是馬文蕙，我是一個詩人，現在也還在寫劇本。」

馬文蕙在香港出生，父親的專業是造鋼琴，馬文蕙4歲就開始彈琴，她說當時沒有選擇，小時候因為身體不好，到了13歲的時候，還動了過手術，手術過後，在家裡療養三個月，恢復之後回到學校時，已經追不上別人，之後的成績都是很差，到了中學的時候，勉強畢了業，但是進不了大學，那時候，在美國東岸當教授的舅父，申請了她過來美國，她之後去音樂學院深造。

馬文蕙說：「因為我並不是很有天才那種，也沒有一個好的教師，所以學來學去也不是學得很好，沒有什麼技術，但是因為唸書很差，所以一樣比較好的就是音樂這方面，所以我就轉去讀音樂。」

馬文蕙卻也透露，在大學的時候，是一個非常努力的學生，琴彈得很好，成績也很好，但是畢業之後卻也發現，對音樂這方面，沒有多大興趣，正因為感到不知道自己想做什麼而覺得失落，但是她也結了婚，跟著丈夫搬來灣區，而馬文蕙也和父親在華埠開店賣東西方樂器，期間馬文蕙也有教人彈鋼琴，然後在千禧年的時候，發生了她意想不到的一件事。

馬文蕙說：「我還記得很清楚，因為2000那一年，突然間，自己寫東西的時候，寫出來的東西自己一看，覺得很奇怪，不知道是什麼，但是寫得很痛快。」

但是因為馬文蕙的朋友之間沒有人有這方面的興趣，她自己也不知道是什麼，也找不到有念詩、寫詩的人，她就在互聯網上找答案，看到有人把自己的詩上載的網站。

馬文蕙說：「你可以看，也可以把自己的心得寫上去，我就在網上看別人寫什麼，自己不感寫，不知道正不正確，就看別人，慢慢的我就把自己的詩放上去。」

在那裡得到不錯的迴響，馬文蕙也申請到一個創作坊，全心投入寫詩，回到舊金山，在咖啡座的自由發揮時間念自己創作的詩，也在別人的掌聲中，建立起自己的信心，她說自己慢慢的，從這班詩人中栽培出來。

而詩歌創作，也還在她生活中幫助了她，馬文蕙透露，婚姻出現問題的時候，沒有談心的對象，找心理醫生也得不到了結。

馬文蕙說：「很奇怪的有一個晚上，自己寫了一首詩出來，寫出來之後，就覺得心裡舒服很多，我覺得每次寫完之後，心裡就開心一些，所以就繼續寫下去，但是不是很久，大概一兩個禮拜之後，我就覺得這個是我要做的事。」

和彈琴做比較，馬文蕙說即使從4歲開始彈琴，一路都覺得很艱難、很辛苦，雖然自己非常喜歡彈琴，但是練琴的時間長，彈完之後是有快感，但是彈完一首，又要去學另外一首，然後又是從頭掙扎，她也知道自己沒有這方面的天分，而且看到別人彈得好，自己心裡面也不開心。

馬文蕙說：「但是寫詩完全不一樣，我雖然什麼都不懂，好像一個嬰兒，但是每寫一首詩出來，我就覺得很開心，我也不覺得別人喜不喜歡，是一件重要的事，我覺得這是最重要的。」

馬文蕙認為，在44歲改換藝術領域，是因為發現到寫詩是自己，想做的事，如果不做的話，可能永遠都不會有這個機會，她也就告訴了父親。

馬文蕙說：「他聽了之後說，你想做什麼你就去做，不要想生意這些東西，他非常贊成我去做，我的後母聽了就說，你寫詩有沒有錢賺，我說沒有，她說沒有錢賺你去做來幹什麼，但是因為她見到我父親贊成，她也就沒有說什麼。」

但是繼母年紀大之後，感覺記憶力差，在馬文蕙的建議下，買了《唐詩三百首》來閱讀，馬文蕙在繼母離世之後，找到她的這本書，繼母在裡面做了許多筆記。

馬文蕙說：「我覺得詩歌不單只是對我來說，是一樣很重要的事，對我後母，在她生命走到盡頭的時候，也都是很珍貴，幫助她走完最後一段路。」

馬文蕙寫的詩，開始時先是寫自己心裡的感想，但是後來覺得，樣樣事情都是很悲觀、很黑暗，就不想再寫這樣的東西，把焦點轉到調皮的兩個孩子身上，孩子做的頑皮事，馬文蕙從小孩子的角度，寫了很多詩，之後心情完全開朗，寫的詩就不再只是在說自己。

馬文蕙正在念的，是她創作的一首詩《The Call》，內容講述要勇於接受正在蛻變中的自己，她在拉斯維加斯的一次演出，穿著古典服飾和上妝，沒有想到會有觀眾欣賞。

馬文蕙說：「觀眾有一千人，他們喜歡我這首詩，我感到非常興奮，很多人之後上來找我，他們感動得眼中有淚，我才發現觀眾都是藝術家，我就知道來對了地方，所以要是有機會的話，我不會錯過，那裡有很多LGBTQ藝術家，很多都是表演滑稽秀的，他們也把詩歌參入滑稽秀中。」

而創作的技巧方面，馬文蕙也做出多番實驗，玩文字、字句放置地點等，然後幾年前見證了在舊金山的仇亞暴力事件，更把她推入寫和「說唱 rap」的行列，之後更和一班朋友拍了一個MTV。

馬文蕙說：「我從來沒有寫過一個”說唱”，”說唱”我也不會去聽，也不知道是什麼，但是我知道對青年人來說非常流行，我就想如果只是去示威，拿告示牌說，你們不應該去做這些事，作用不是很大，我覺得應該用幽默，或用你可以接觸到他們的，我覺得在音樂和節奏上可以做得到。」

對於一首詩的好壞，馬文蕙覺得每一個人欣賞詩歌的角度都不一樣，但是對她來說，不一定要明白它在說什麼，但是一定要漂亮，而什麼是漂亮也並不一定解釋得出，因為自己可能喜歡言語、聲音，寫出來有音樂旋律的話，她會比較喜歡，而實驗性詩歌，有時候沒有旋律，可能就比較難欣賞。

想嘗試寫詩，但不知道自己是否有這方面的天份，馬文蕙說，想寫就寫，要征服自己的心理障礙，才能開拓一個創作的空間，從詩歌到說唱，現在教孩童演戲，找不到適合的劇本，她也自己寫，後來寫的劇本，甚至將在明年上演。

馬文蕙說：「如果知道自己想做什麼的話，就放膽去做，還有不要想從來沒有做過就不敢做，你一定要放膽去嘗試，你不一定會成功，但是要去嘗試，這就是自己為自己開路，你就可以做到很多你意想不到的事。」

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