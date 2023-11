【灣區藝術人】人到中年才轉換藝術領域的詩人馬文蕙（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

本集的《灣區藝術人》單元,帶大家認識人到中年才發現自己在藝術方面有新才華的馬文蕙(Clara Hsu)。

馬文蕙從小在音樂環境中成長,雖然在音樂領域工作,但是到了中年才發現,自己在寫詩方面的才華和興趣。

馬文蕙說:「我是馬文蕙,我是一個詩人,現在也還在寫劇本。」

馬文蕙在香港出生,父親的專業是造鋼琴,馬文蕙4歲就開始彈琴,她說當時沒有選擇,小時候因為身體不好,到了13歲的時候,還動了過手術,手術過後,在家裡療養三個月,恢復之後回到學校時,已經追不上別人,之後的成績都是很差,到了中學的時候,勉強畢了業,但是進不了大學,那時候,在美國東岸當教授的舅父,申請了她過來美國,她之後去音樂學院深造。

馬文蕙說:「因為我並不是很有天才那種,也沒有一個好的教師,所以學來學去也不是學得很好,沒有什麼技術,但是因為唸書很差,所以一樣比較好的就是音樂這方面,所以我就轉去讀音樂。」

馬文蕙卻也透露,在大學的時候,是一個非常努力的學生,琴彈得很好,成績也很好,但是畢業之後卻也發現,對音樂這方面,沒有多大興趣,正因為感到不知道自己想做什麼而覺得失落,但是她也結了婚,跟著丈夫搬來灣區,而馬文蕙也和父親在華埠開店賣東西方樂器,期間馬文蕙也有教人彈鋼琴,然後在千禧年的時候,發生了她意想不到的一件事。

馬文蕙說:「我還記得很清楚,因為2000那一年,突然間,自己寫東西的時候,寫出來的東西自己一看,覺得很奇怪,不知道是什麼,但是寫得很痛快。」

但是因為馬文蕙的朋友之間沒有人有這方面的興趣,她自己也不知道是什麼,也找不到有念詩、寫詩的人,她就在互聯網上找答案,看到有人把自己的詩上載的網站。

馬文蕙說:「你可以看,也可以把自己的心得寫上去,我就在網上看別人寫什麼,自己不感寫,不知道正不正確,就看別人,慢慢的我就把自己的詩放上去。」

在那裡得到不錯的迴響,馬文蕙也申請到一個創作坊,全心投入寫詩,回到舊金山,在咖啡座的自由發揮時間念自己創作的詩,也在別人的掌聲中,建立起自己的信心,她說自己慢慢的,從這班詩人中栽培出來。

而詩歌創作,也還在她生活中幫助了她,馬文蕙透露,婚姻出現問題的時候,沒有談心的對象,找心理醫生也得不到了結。

馬文蕙說:「很奇怪的有一個晚上,自己寫了一首詩出來,寫出來之後,就覺得心裡舒服很多,我覺得每次寫完之後,心裡就開心一些,所以就繼續寫下去,但是不是很久,大概一兩個禮拜之後,我就覺得這個是我要做的事。」

和彈琴做比較,馬文蕙說即使從4歲開始彈琴,一路都覺得很艱難、很辛苦,雖然自己非常喜歡彈琴,但是練琴的時間長,彈完之後是有快感,但是彈完一首,又要去學另外一首,然後又是從頭掙扎,她也知道自己沒有這方面的天分,而且看到別人彈得好,自己心裡面也不開心。

馬文蕙說:「但是寫詩完全不一樣,我雖然什麼都不懂,好像一個嬰兒,但是每寫一首詩出來,我就覺得很開心,我也不覺得別人喜不喜歡,是一件重要的事,我覺得這是最重要的。」

馬文蕙認為,在44歲改換藝術領域,是因為發現到寫詩是自己,想做的事,如果不做的話,可能永遠都不會有這個機會,她也就告訴了父親。

馬文蕙說:「他聽了之後說,你想做什麼你就去做,不要想生意這些東西,他非常贊成我去做,我的後母聽了就說,你寫詩有沒有錢賺,我說沒有,她說沒有錢賺你去做來幹什麼,但是因為她見到我父親贊成,她也就沒有說什麼。」

但是繼母年紀大之後,感覺記憶力差,在馬文蕙的建議下,買了《唐詩三百首》來閱讀,馬文蕙在繼母離世之後,找到她的這本書,繼母在裡面做了許多筆記。

馬文蕙說:「我覺得詩歌不單只是對我來說,是一樣很重要的事,對我後母,在她生命走到盡頭的時候,也都是很珍貴,幫助她走完最後一段路。」

馬文蕙寫的詩,開始時先是寫自己心裡的感想,但是後來覺得,樣樣事情都是很悲觀、很黑暗,就不想再寫這樣的東西,把焦點轉到調皮的兩個孩子身上,孩子做的頑皮事,馬文蕙從小孩子的角度,寫了很多詩,之後心情完全開朗,寫的詩就不再只是在說自己。

馬文蕙正在念的,是她創作的一首詩《The Call》,內容講述要勇於接受正在蛻變中的自己,她在拉斯維加斯的一次演出,穿著古典服飾和上妝,沒有想到會有觀眾欣賞。

馬文蕙說:「觀眾有一千人,他們喜歡我這首詩,我感到非常興奮,很多人之後上來找我,他們感動得眼中有淚,我才發現觀眾都是藝術家,我就知道來對了地方,所以要是有機會的話,我不會錯過,那裡有很多LGBTQ藝術家,很多都是表演滑稽秀的,他們也把詩歌參入滑稽秀中。」

而創作的技巧方面,馬文蕙也做出多番實驗,玩文字、字句放置地點等,然後幾年前見證了在舊金山的仇亞暴力事件,更把她推入寫和「說唱 rap」的行列,之後更和一班朋友拍了一個MTV。

馬文蕙說:「我從來沒有寫過一個”說唱”,”說唱”我也不會去聽,也不知道是什麼,但是我知道對青年人來說非常流行,我就想如果只是去示威,拿告示牌說,你們不應該去做這些事,作用不是很大,我覺得應該用幽默,或用你可以接觸到他們的,我覺得在音樂和節奏上可以做得到。」

對於一首詩的好壞,馬文蕙覺得每一個人欣賞詩歌的角度都不一樣,但是對她來說,不一定要明白它在說什麼,但是一定要漂亮,而什麼是漂亮也並不一定解釋得出,因為自己可能喜歡言語、聲音,寫出來有音樂旋律的話,她會比較喜歡,而實驗性詩歌,有時候沒有旋律,可能就比較難欣賞。

想嘗試寫詩,但不知道自己是否有這方面的天份,馬文蕙說,想寫就寫,要征服自己的心理障礙,才能開拓一個創作的空間,從詩歌到說唱,現在教孩童演戲,找不到適合的劇本,她也自己寫,後來寫的劇本,甚至將在明年上演。

馬文蕙說:「如果知道自己想做什麼的話,就放膽去做,還有不要想從來沒有做過就不敢做,你一定要放膽去嘗試,你不一定會成功,但是要去嘗試,這就是自己為自己開路,你就可以做到很多你意想不到的事。」

