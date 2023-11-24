【灣區新聞】黑色星期五血拼日 商場店主稱人流暢旺

【KTSF 尹晉豪報導】

週五是是Black Friday「黑色星期五」，亦即是傳統上感恩節翌日減價優惠購物的日子，相信不少的民眾亦會到商場或網上血拼一翻，有商場的店主表示，商場週五人流暢旺，可以帶動經濟。

本台的記者在下午1點多到達Daly City的Serramonte購物中心，在入停車場的時候，已經見到長長的車龍，想找個停車位都不容易。

商場從週五和週六都延長營業時間，假日的時間表亦跟平日不同，在商場內亦見到不同的聖誕裝飾，聖誕老人跟我們打招呼。

在黑色星期五，商場明顯多了人流，周圍可以見到減價的牌，那減價是否真的可以刺激民眾消費，和他們究竟買了什麼呢？

這位的爸爸就買了化妝品給妻子，和買了新衣服給給孩子。

陳先生說：「在黑色星期五做了一些聖誕購物，希望能為我妻兒找到一些東西，有些商店有特價，但我覺得不比有時在網上購買便宜很多，我喜歡在商場購物，其實我兩者都喜歡。」

Ferdinand說：「我趁黑色星期五，看看衣服來作聖誕禮物，我購買的時候是便宜一點，這是給我外甥女，她喜歡它們，我就買了魔兔可羅米新衣。」

而這位的市民手持4個大袋，滿載而歸地離開商場，他表示，商品比平日便宜。

Juan說：「我今天來蹭黑色星期五優惠，給家人和朋友買了一些禮物，我買了一些球衣、外套、褲子和毛衣，其中一些是我的，有些是給我的家人和朋友，我想網上購物更方便，但有時在這裡可以親自找到可以試穿的東西，讓買得更容易。」

另一方面，在商場中心和丈夫經營玩具店和手飾品的Ana表示，週五人流暢旺，已經有一段時間沒有看到那麼多人。

Ana說：「今天非常繁忙，從早上8點開始已無停車位了，比去年更繁忙，這真的很好，我看到很多人，不僅僅是家庭，還有很多人來，而且他們帶著袋子，數數人數和數袋子，這意味著他們在購物，而不僅僅是四處閒逛，所以今年來說是非常好，雖然情況仍然不如疫情前，但已差不多了，大約有8成，是我們有一段時間沒見過的情況了。」

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