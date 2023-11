【灣區新聞】黑色星期五血拼日 商場店主稱人流暢旺

【KTSF 尹晉豪報導】

週五是是Black Friday「黑色星期五」,亦即是傳統上感恩節翌日減價優惠購物的日子,相信不少的民眾亦會到商場或網上血拼一翻,有商場的店主表示,商場週五人流暢旺,可以帶動經濟。

本台的記者在下午1點多到達Daly City的Serramonte購物中心,在入停車場的時候,已經見到長長的車龍,想找個停車位都不容易。

商場從週五和週六都延長營業時間,假日的時間表亦跟平日不同,在商場內亦見到不同的聖誕裝飾,聖誕老人跟我們打招呼。

在黑色星期五,商場明顯多了人流,周圍可以見到減價的牌,那減價是否真的可以刺激民眾消費,和他們究竟買了什麼呢?

這位的爸爸就買了化妝品給妻子,和買了新衣服給給孩子。

陳先生說:「在黑色星期五做了一些聖誕購物,希望能為我妻兒找到一些東西,有些商店有特價,但我覺得不比有時在網上購買便宜很多,我喜歡在商場購物,其實我兩者都喜歡。」

Ferdinand說:「我趁黑色星期五,看看衣服來作聖誕禮物,我購買的時候是便宜一點,這是給我外甥女,她喜歡它們,我就買了魔兔可羅米新衣。」

而這位的市民手持4個大袋,滿載而歸地離開商場,他表示,商品比平日便宜。

Juan說:「我今天來蹭黑色星期五優惠,給家人和朋友買了一些禮物,我買了一些球衣、外套、褲子和毛衣,其中一些是我的,有些是給我的家人和朋友,我想網上購物更方便,但有時在這裡可以親自找到可以試穿的東西,讓買得更容易。」

另一方面,在商場中心和丈夫經營玩具店和手飾品的Ana表示,週五人流暢旺,已經有一段時間沒有看到那麼多人。

Ana說:「今天非常繁忙,從早上8點開始已無停車位了,比去年更繁忙,這真的很好,我看到很多人,不僅僅是家庭,還有很多人來,而且他們帶著袋子,數數人數和數袋子,這意味著他們在購物,而不僅僅是四處閒逛,所以今年來說是非常好,雖然情況仍然不如疫情前,但已差不多了,大約有8成,是我們有一段時間沒見過的情況了。」

