【灣區新聞】奧克蘭華埠英記餐廳被人破門而入

【KTSF 傅景竑報導】

週四清晨，奧克蘭（屋崙）華埠的英記餐廳被人破門而入，造成財物損失，也對業者造成心靈創傷，老闆娘向本台表示，一個城市缺乏警力，治安只會每況愈下。

由奧克蘭華埠英記餐廳所提供的閉路電視畫面可看到，感恩節清晨6點半左右，三個人鬼鬼祟祟在店外徘徊，等到一旁警衛離開後，便砸破餐廳的玻璃門入店盜竊。

英記老闆娘May說：「他們很專業的，拿那種鋸鐵，鋸開我們的鎖，有火花那種，鋸開我們的鎖，我們兩把鎖，兩個鐵鍊鋸開，然後就打爛玻璃進來。」

老闆娘May接受我們電話訪問表示，三名匪徒有備而來，疑似戴面具只露出眼睛，一個人有戴眼鏡，但就沒有其他可辨識的特徵。

May說：「他們全副武裝都是訓練過的人，一進來，就一個去左一個去右，一個去前面然後就首先拔掉相機，然後就馬上翻來翻去找保險箱了。」

而英記店內是沒有擺放保險箱的，於是匪徒最後就撬開收銀機，裡面所幸也沒有擺放太多現金。

但老闆娘表示，包括被砸爛的玻璃門以及閉路電視，還有對當天營業的影響，損失仍還沒估計完畢，也造成他們心理的創傷。

老闆娘也向本台訴苦，自己在奧克蘭開餐館超過20年，與左鄰右舍的許多商戶一樣，就連在感恩節當天也沒有休息，面對萬物齊漲的經濟壓力，還要擔心治安敗壞，她認為問題出在市府，城市警力不足，過度依賴義工巡邏。

May說：「三歲小孩子都會知道，一個社區沒有警察的保護，怎麼靠你們這個巡邏，所以我們很氣憤。」

台山同鄉會義工巡邏是於2022年底開始在華埠進行夜間巡邏，該組織也因此受到奧克蘭補助，但May認為市府有鑑於此，就減少了夜間警察的巡邏。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）說：「我很了解英記老闆的看法，為甚麼呢？其實義工巡邏是一件好的事情，但是最主要能夠執法的都是警察，可惜由今年年初警察局長被開除之後，警察在華埠進駐是減低的。」

社區領袖陳錫澎為本台分析，以前一個街道平均都有六、七個警察，但轉捩點就是在奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong被開除之後，這個數字就迅速下滑，他強調義工巡邏是好的，但根本的問題是警務人員的缺乏，而政府應該正視商戶的訴求。

陳錫澎說：「當然義工是絕對不可以替代到警察的工作，所以我也了解到為何很多商戶，甚至是英記老闆感覺上，警察巡邏是最有效的。」

May認為，任何有心人士看到華埠的警察這麼少，只會越來越為非作歹，為她的餐館以及社區感到擔憂。

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