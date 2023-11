【灣區新聞】奧克蘭華埠英記餐廳被人破門而入

【KTSF 傅景竑報導】

週四清晨,奧克蘭(屋崙)華埠的英記餐廳被人破門而入,造成財物損失,也對業者造成心靈創傷,老闆娘向本台表示,一個城市缺乏警力,治安只會每況愈下。

由奧克蘭華埠英記餐廳所提供的閉路電視畫面可看到,感恩節清晨6點半左右,三個人鬼鬼祟祟在店外徘徊,等到一旁警衛離開後,便砸破餐廳的玻璃門入店盜竊。

英記老闆娘May說:「他們很專業的,拿那種鋸鐵,鋸開我們的鎖,有火花那種,鋸開我們的鎖,我們兩把鎖,兩個鐵鍊鋸開,然後就打爛玻璃進來。」

老闆娘May接受我們電話訪問表示,三名匪徒有備而來,疑似戴面具只露出眼睛,一個人有戴眼鏡,但就沒有其他可辨識的特徵。

May說:「他們全副武裝都是訓練過的人,一進來,就一個去左一個去右,一個去前面然後就首先拔掉相機,然後就馬上翻來翻去找保險箱了。」

而英記店內是沒有擺放保險箱的,於是匪徒最後就撬開收銀機,裡面所幸也沒有擺放太多現金。

但老闆娘表示,包括被砸爛的玻璃門以及閉路電視,還有對當天營業的影響,損失仍還沒估計完畢,也造成他們心理的創傷。

老闆娘也向本台訴苦,自己在奧克蘭開餐館超過20年,與左鄰右舍的許多商戶一樣,就連在感恩節當天也沒有休息,面對萬物齊漲的經濟壓力,還要擔心治安敗壞,她認為問題出在市府,城市警力不足,過度依賴義工巡邏。

May說:「三歲小孩子都會知道,一個社區沒有警察的保護,怎麼靠你們這個巡邏,所以我們很氣憤。」

台山同鄉會義工巡邏是於2022年底開始在華埠進行夜間巡邏,該組織也因此受到奧克蘭補助,但May認為市府有鑑於此,就減少了夜間警察的巡邏。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎(Carl Chan)說:「我很了解英記老闆的看法,為甚麼呢?其實義工巡邏是一件好的事情,但是最主要能夠執法的都是警察,可惜由今年年初警察局長被開除之後,警察在華埠進駐是減低的。」

社區領袖陳錫澎為本台分析,以前一個街道平均都有六、七個警察,但轉捩點就是在奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong被開除之後,這個數字就迅速下滑,他強調義工巡邏是好的,但根本的問題是警務人員的缺乏,而政府應該正視商戶的訴求。

陳錫澎說:「當然義工是絕對不可以替代到警察的工作,所以我也了解到為何很多商戶,甚至是英記老闆感覺上,警察巡邏是最有效的。」

May認為,任何有心人士看到華埠的警察這麼少,只會越來越為非作歹,為她的餐館以及社區感到擔憂。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。