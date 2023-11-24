【財經新聞】國稅局延後實施針對網上交易收益的報稅規例

November 24, 2023 新聞, 財經新聞

【KTSF 林子皓報導】

在一項新法規下，透過數碼支付平台付款的商業收益報稅問題引起巨大爭議，令到國稅局連續第二年押後實施有關的新規例，即是說，納稅人申報2023年稅務時，可以沿用舊有的規例。

在「2021年美國救援計劃法案」下執行的新規例，最終是要求那些透過數碼支付平台，好像Venmo、Cash App、ETSY或Airbnb轉賬一次或以上的商業交易，若商品和服務的收益超過600元，當中包括貼士在內，這些第三方的支付平台，就必須向收款人寄發1099-K表格，方便收款人報稅。

但國稅局連續第二年押後實施這項規例，因為不少互聯網業者批評這項新規例會對納稅人造成混亂，以及希望有更長時間的過渡期，方便納稅人有更多時間去適應改變，和了解新規定的申報要求。

批評者也指出，不少人在互聯網上交易的收益，其實只是售賣個人物品所得，包括二手物品與舊貨，新的報稅規定令他們無所適從。

共和黨人就更加大力抨擊所有這些擾民的稅收措施，都是民主黨人搞出來。

鑑於這項新規定引來眾多的疑慮與批評，國稅局再次押後執行，在申報2023年稅務時，民眾可以照舊沿用現行的規定報稅，即是電商支付平台的用戶，收到金額超過兩萬元的轉賬，或者轉賬交易超過200次的話，才會收到支付平台寄出的1099-K收入報稅表格。

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