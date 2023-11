【KTSF】

紐約市長Eric Adams,被指控在30年前性侵與他在紐約市政府共事的一名女同事,原告人要求賠償最少500萬元。

根據紐約最高法院的文件顯示,這名原告人也指控Adams涉嫌襲擊、就業歧視、報復、敵意工作環境和故意精神傷害,除了Adams,本案的被告還包括紐約市政府、紐約警隊和一個警察協會等等。

Adams回應指,這些指控絕對不實,他又說,他根本不記得見過原告人。

訴訟趕及在紐約的「成年人性侵生還者法案」屆滿前提出,法案給予當事人一年時間提出訴訟,而不論原本的訴訟時效何時屆滿。

