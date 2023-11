【全國新聞】肯塔基州載化學品火車出軌著火焚燒

【KTSF 張麗月報導】

肯塔基州Livingston市以北一列載貨火車週三下午出軌,出事列車當時有最少16個貨卡,其中兩個貨卡列車載著硫磺化學品,部份化學品著火焚燒,當局居民一度要疏散,州長也宣布當地進入緊急狀態,以便當局調動聯邦資源協助救援,環保當局也密切監測化學品燃燒後釋放出的物質,是否對居民健康有影響。

肯塔基州發生火車事故,營運商CSX週四表示,火車出軌後發生的火警現時已經撲熄,特別的儀器已經調派到該區,用來監測空氣質素,當局也決定居民可以返回家園。

事故現場的焦點已經轉移到移除出軌的列車,以及清理地面上的雜物。

CSX又說,今次火車出軌的原因仍有待調查,CSX對受今次事故影響的社區繼續提供食物和住宿等應急。

目前最令人關注的就是,出軌列車包含有兩個載著硫磺化學品的貨卡,著火焚燒之後會釋放出二氧化硫,這是一種無色而且有刺激味的氣體,根據環保當局,如果短期暴露於二氧化硫,可以傷害人類的呼吸系統,導致呼吸困難,特別對兒童和有哮喘的人最受影響。

當局暫時未有公佈空氣中含有二氧化硫的水平。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。