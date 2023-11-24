【全國新聞】肯塔基州載化學品火車出軌著火焚燒

November 24, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

肯塔基州Livingston市以北一列載貨火車週三下午出軌，出事列車當時有最少16個貨卡，其中兩個貨卡列車載著硫磺化學品，部份化學品著火焚燒，當局居民一度要疏散，州長也宣布當地進入緊急狀態，以便當局調動聯邦資源協助救援，環保當局也密切監測化學品燃燒後釋放出的物質，是否對居民健康有影響。

肯塔基州發生火車事故，營運商CSX週四表示，火車出軌後發生的火警現時已經撲熄，特別的儀器已經調派到該區，用來監測空氣質素，當局也決定居民可以返回家園。

事故現場的焦點已經轉移到移除出軌的列車，以及清理地面上的雜物。

CSX又說，今次火車出軌的原因仍有待調查，CSX對受今次事故影響的社區繼續提供食物和住宿等應急。

目前最令人關注的就是，出軌列車包含有兩個載著硫磺化學品的貨卡，著火焚燒之後會釋放出二氧化硫，這是一種無色而且有刺激味的氣體，根據環保當局，如果短期暴露於二氧化硫，可以傷害人類的呼吸系統，導致呼吸困難，特別對兒童和有哮喘的人最受影響。

當局暫時未有公佈空氣中含有二氧化硫的水平。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*