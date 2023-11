【全國新聞】美國汽車協會分享感恩節出行提示

【KTSF 張擎鳳報導】

感恩節即將到來,美國汽車協會(AAA)預計,成千上萬的遊客會開車出行,現在和大家分享幾個提示,希望大家旅途愉快。

根據AAA美國汽車協會的預測,今個星期從家中出發,去50英里或更遠的地方過感恩節的人數,預計將達到5540萬人,比去年略有增加,因此建議大家早點出門,以便避開最多人開車出遊的時段。

預計超過4900萬旅客將開車前往感恩節目的地點,在星期三人流將達到高峰。

根據交通數據分析公司Inrix所說,最惡劣的出行時間是本週三下午2點至6點之間。

第二個貼士就是放鬆心情,特別是帶小朋友出行的人,兒科醫生Mona Amin表示,應該避免讓小朋友用電子產品,而應該讓他們多看車外的風景,並且呼吸新鮮空氣,到了平時食零食或用餐時間,就讓他們進食。

第三個貼士是對遊客需要多一些寬容和理解,來應對可能會出現的意外狀況。

AAA也預計在感恩節期間,將有約470萬人乘坐飛機,航空旅遊需要更多的耐性,乘客亦應該注意自己的酒精攝取量,以免做出不當行為。

第四是用一些旅行的時間關注自己的心理健康,在感恩節期間和親朋好友團聚,可能會是耗費精力的事情,所以需要做好準備。

與此同時,專家亦表示,有個好消息給今年出外旅行的乘客。

AAA美國汽車協會代表Marie Montgomery說:「讓開車旅行人士鬆一口氣的是,許多州的汽油價格低於去年同期,因此加油時會舒心一些。」

