【全國新聞】洛杉磯Nike店發生快閃搶劫 17匪徒搶走價值1.2萬貨品

【KTSF 毛皓延報導】

南加州洛杉磯再度發生快閃搶劫，17名青少年從一間Nike體育用品店，偷走了總共12,000元的商品，然後坐5架車逃走，警方表示，該間店舖不是第一次被人洗劫。

洛杉磯警方表示，17名匪徒在星期日傍晚5點50分，闖進當地Watts區一間購物中心的Nike店，眾人戴有面罩，將大堆衣服和鞋放入垃圾袋，然後乘搭5架車逃離現場，被搶的商品總值12,000元。

當局表示，賊人分別為13名男子和4名女子，為介乎15至20歲的非洲裔，而這間店舖已經最少10次被劫。

有居民表示，事件令人感到可悲，有消費者感到沮喪，亦有人感到羞恥。

案發後，有市民自發駐守在涉事店舖外的停車場。他們表示要終止這類案件再度發生，不需警察處理，要用街頭方式解決。

有市民感到冒犯，認為這個社區情況已經夠差。

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