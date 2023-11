【全國新聞】洛杉磯Nike店發生快閃搶劫 17匪徒搶走價值1.2萬貨品

【KTSF 毛皓延報導】

南加州洛杉磯再度發生快閃搶劫,17名青少年從一間Nike體育用品店,偷走了總共12,000元的商品,然後坐5架車逃走,警方表示,該間店舖不是第一次被人洗劫。

洛杉磯警方表示,17名匪徒在星期日傍晚5點50分,闖進當地Watts區一間購物中心的Nike店,眾人戴有面罩,將大堆衣服和鞋放入垃圾袋,然後乘搭5架車逃離現場,被搶的商品總值12,000元。

當局表示,賊人分別為13名男子和4名女子,為介乎15至20歲的非洲裔,而這間店舖已經最少10次被劫。

有居民表示,事件令人感到可悲,有消費者感到沮喪,亦有人感到羞恥。

案發後,有市民自發駐守在涉事店舖外的停車場。他們表示要終止這類案件再度發生,不需警察處理,要用街頭方式解決。

有市民感到冒犯,認為這個社區情況已經夠差。

