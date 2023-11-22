【加州新聞】明年加州低收入醫療健保Medi-Cal將有重大變革（視頻）

November 22, 2023 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

【KTSF萬若全報導】

明年加州低收入醫療健保Medi-Cal將有重大變革。

聯邦低收入醫療健保，俗稱白卡的Medicaid，在加州稱為Medi-Cal，本來每年都要審核受保人資格，但在疫情期間的三年裡，聯邦政府向各州支付費用，不得將原有的受惠人士剔除，這種情況稱為「持續保險」（continuous coverage），明年5月「持續保險」計畫將結束。

目前約1,530萬人，佔加州40%人口加入了Medi-Cal，疫情期間這一數字增加了約300萬。

各州將重新審核會員是否仍有資格享受低收入健康保險計畫，同時也意味著，有些人將失去醫療保險，但目前尚不清楚有多少人。

另一方面，明年白卡將擴大對26歲至49歲，低收入成年人的覆蓋範圍，其中也包括無證移民。

此外，加州將成為全美第一個州取消了64歲以後的長者和殘疾人的資產測試。

加州還對與管理式醫療提供者的合約進行了重大修改，Kaiser Permanente將加入多10個縣，但Anthem Blue Cross將退出Alameda縣和Contra Costa縣，超過11萬名會員將轉換其他計劃。

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