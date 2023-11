【加州新聞】明年加州低收入醫療健保Medi-Cal將有重大變革（視頻）

【KTSF萬若全報導】

明年加州低收入醫療健保Medi-Cal將有重大變革。

聯邦低收入醫療健保,俗稱白卡的Medicaid,在加州稱為Medi-Cal,本來每年都要審核受保人資格,但在疫情期間的三年裡,聯邦政府向各州支付費用,不得將原有的受惠人士剔除,這種情況稱為「持續保險」(continuous coverage),明年5月「持續保險」計畫將結束。

目前約1,530萬人,佔加州40%人口加入了Medi-Cal,疫情期間這一數字增加了約300萬。

各州將重新審核會員是否仍有資格享受低收入健康保險計畫,同時也意味著,有些人將失去醫療保險,但目前尚不清楚有多少人。

另一方面,明年白卡將擴大對26歲至49歲,低收入成年人的覆蓋範圍,其中也包括無證移民。

此外,加州將成為全美第一個州取消了64歲以後的長者和殘疾人的資產測試。

加州還對與管理式醫療提供者的合約進行了重大修改,Kaiser Permanente將加入多10個縣,但Anthem Blue Cross將退出Alameda縣和Contra Costa縣,超過11萬名會員將轉換其他計劃。

