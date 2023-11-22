【灣區新聞】聖荷西女嬰服過量芬太尼死亡 父母被控謀殺

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南灣聖荷西一名18個月大女嬰大約3個月前在家中被發現死亡，法醫處其後驗出她體內含有過量芬太尼及安非他命，女嬰的父母懷疑涉案，被當局落案起訴謀殺罪。

聖荷西警方於8月21日接報，指Huddersfield Court 1500號路段一名女嬰失去知覺，而且沒有呼吸，救護人員到場後宣告女嬰不治。

警方調查後確認，女嬰的27歲父親Derek Rayo和28歲母親Kelly Richardson需要為女嬰的死負責，調查員掌握證據，顯示疑犯常在女嬰可觸及的地方放置違法和危險藥品。

調查員在兩名疑犯的主人房發現芬太尼，以及用於吸食芬太尼的用具，同時在二人使用的電子裝置中起出短訊和社交網發文，可證明二人曾在女嬰面前使用尼古丁。

至11月2日，法醫處向警方指，在女嬰體內驗出可以致命的高濃度芬太尼，隨後警方與Santa Clara地檢處向法院申請拘捕令，Rayo因為涉及另一宗案件，早在8月13日被當局拘押，第二名疑犯Richardson則仍未落網。

當局尚未公布死者的身分，本案是聖荷西2023年第30宗兇殺案。

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