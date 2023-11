【灣區新聞】聖荷西女嬰服過量芬太尼死亡 父母被控謀殺

【KTSF】

南灣聖荷西一名18個月大女嬰大約3個月前在家中被發現死亡,法醫處其後驗出她體內含有過量芬太尼及安非他命,女嬰的父母懷疑涉案,被當局落案起訴謀殺罪。

聖荷西警方於8月21日接報,指Huddersfield Court 1500號路段一名女嬰失去知覺,而且沒有呼吸,救護人員到場後宣告女嬰不治。

警方調查後確認,女嬰的27歲父親Derek Rayo和28歲母親Kelly Richardson需要為女嬰的死負責,調查員掌握證據,顯示疑犯常在女嬰可觸及的地方放置違法和危險藥品。

調查員在兩名疑犯的主人房發現芬太尼,以及用於吸食芬太尼的用具,同時在二人使用的電子裝置中起出短訊和社交網發文,可證明二人曾在女嬰面前使用尼古丁。

至11月2日,法醫處向警方指,在女嬰體內驗出可以致命的高濃度芬太尼,隨後警方與Santa Clara地檢處向法院申請拘捕令,Rayo因為涉及另一宗案件,早在8月13日被當局拘押,第二名疑犯Richardson則仍未落網。

當局尚未公布死者的身分,本案是聖荷西2023年第30宗兇殺案。

