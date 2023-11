【KTSF】

舊金山(三藩市)一個亞裔長者失蹤,他的家人和警方呼籲市民協助尋人。

舊金山警方表示,79歲男人Minh Hy Thai,星期一上午11時左右,有人在Parnassus Ave 500號路段,即是UCSF醫療中心一帶看見過Thai,但他之後就失蹤。

Thai身高5呎2吋,150磅,灰色頭髮,棕色眼睛,戴著一頂紅色棒球帽,上面有龍的圖案,右手手臂扶著拐杖。

警方表示,Thai有健康問題,平時經常去舊金山華埠,如果有人看見他,應打911通知警方。

