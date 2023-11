【全國新聞】司法部檢獲近900萬虛擬貨幣 疑與詐騙集團有關

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦司法部檢獲接近900萬虛擬貨幣,涉嫌和一個詐騙集團有關,集團牽涉投資和網絡情緣詐騙,超過70人上當。

根據聯邦司法部,這筆將近900萬的資金,是和美元掛鈎的虛擬貨幣Tether。

當局追蹤虛擬貨幣地址,發現資金和一個涉嫌詐騙集團有關,除了投資騙案外,又透過俗稱「殺豬盤」的手法,去從事網上情緣騙案,有超過70人被騙。

聯邦司法部表示,這次行動意義重大,檢獲的資金擾亂了一個從全國受害人,偷取幾百萬元的有組織詐騙集團。

當局指,騙徒針對一般投資者,先設立虛假的網站,假扮為有信譽的公司,然後向受害人訛稱投資虛擬貨幣會帶來回報,事實上金錢只是有去無回。

當局指,受害人是向聯邦調查局(FBI)的網絡罪案舉報中心和聯邦貿易委員會(FTC)報案,調查人員之後發現,資金流經多個虛擬貨幣地址,和幾種不同虛擬貨幣,透過洗黑錢掩飾犯罪證據。

聯邦司法部指出,矽谷作為全世界虛擬貨幣公司的中心,而當局將會繼續用盡所有資源,務求為受害者伸張正義,儘管犯罪分子和資金不在本土,當局仍會和合作夥伴一起將網絡罪犯繩之於法。

