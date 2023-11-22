【全國新聞】司法部檢獲近900萬虛擬貨幣 疑與詐騙集團有關

【KTSF 毛皓延報導】

聯邦司法部檢獲接近900萬虛擬貨幣，涉嫌和一個詐騙集團有關，集團牽涉投資和網絡情緣詐騙，超過70人上當。

根據聯邦司法部，這筆將近900萬的資金，是和美元掛鈎的虛擬貨幣Tether。

當局追蹤虛擬貨幣地址，發現資金和一個涉嫌詐騙集團有關，除了投資騙案外，又透過俗稱「殺豬盤」的手法，去從事網上情緣騙案，有超過70人被騙。

聯邦司法部表示，這次行動意義重大，檢獲的資金擾亂了一個從全國受害人，偷取幾百萬元的有組織詐騙集團。

當局指，騙徒針對一般投資者，先設立虛假的網站，假扮為有信譽的公司，然後向受害人訛稱投資虛擬貨幣會帶來回報，事實上金錢只是有去無回。

當局指，受害人是向聯邦調查局（FBI）的網絡罪案舉報中心和聯邦貿易委員會（FTC）報案，調查人員之後發現，資金流經多個虛擬貨幣地址，和幾種不同虛擬貨幣，透過洗黑錢掩飾犯罪證據。

聯邦司法部指出，矽谷作為全世界虛擬貨幣公司的中心，而當局將會繼續用盡所有資源，務求為受害者伸張正義，儘管犯罪分子和資金不在本土，當局仍會和合作夥伴一起將網絡罪犯繩之於法。

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