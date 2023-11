【全國新聞】消費者在網上搶購黑五折扣貨時也要慎防騙案

【KTSF 張擎鳳報導】

越來越多的消費者會在網上搶購黑色星期五推出的折扣商品,大家在尋找好價錢之餘,也要提防詐騙案。

一年之中最重要的減價日來了,就是感恩節翌日的黑色星期五。

CNET編輯Bridget Carey說:「到處減價,在網路上,在你吃感恩節大餐之前,完成這打折購物。」

Carey為CNET追蹤網上購物趨勢,她說事先做好準備,可能會得到最好的優惠。

Carey說:「我們看到的是,在網購星期一之前,有最勁的減價,但之後仍有優惠,因為零售商的競爭。」

消費者在購物之前應先做規劃,看看自己有什麼優惠券、舊禮品卡和信用卡積分,可以盡量省錢。

購物時同時打開多個瀏覽器,方便貨比三家。

Carey說:「最重要是Google一下你想要的商品,看看某零售商的商品是否真的是最低價格。」

同時商業改善局表示,消費者網上購物應使用信用卡,以便對可疑收費提出異議。

如果對網上賣家不熟悉,請閱讀有關他們的評論,並尋找合法的客戶服務聯絡人。

網路釣魚詐騙方式在繁忙的假期期間尤其流行,點擊電子郵件或短信中看似與送貨問題,或意外禮物有關的連結之前,務必三思而後行。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。