【科技新聞】OpenAI重新聘用阿爾特曼擔任行政總裁

OpenAI重新聘用阿爾特曼(Sam Altman),繼續擔任行政總裁,董事局亦都被改組,早前「逼宮」的成員不再入局,據報董事局會審查當初解僱的決定。

OpenAI管理層再執位,阿爾特曼重返公司擔任行政總裁。OpenAI在社交網站表示原則上達成協議,阿爾特曼重新擔任行政總裁,並且帶來了新成員,包括是美國前財長薩默斯入主新組成的董事局,至於早前「逼宮」的幾大推手,不再出現於董事局。

阿爾特曼轉發了這則貼文,更加給了兩個心形符號,再加一個敬禮的表情符號。之後他發文提到過去幾日所做的事都希望維持團隊及使命,當日加入微軟對他及團隊都是最好的前路,現在很期待重返OpenAI,與微軟建立更強的合作關係。

前主席布羅克曼放了一張相片,與OpenAI的員工在總部合照,他說重返了公司,今晚就要去編碼。

大股東微軟行政總裁納德拉指這是重要的第一步,讓管治更穩定及有效,期待與OpenAI合作為客戶及伙伴提供新一代的AI。彭博引述消息指,微軟最終可能派員加入OpenAI董事局,而新的董事局正在重新審查當初阿爾特曼被解僱的因由。

同樣發展AI的Tesla行政總裁馬斯克在社交網站回應網民的帖文,他說OpenAI半獨立比起與微軟合併好,不會令權力太過集中。

