【灣區新聞】感恩節華人超市照常營業 中餐館生意紅火

【KTSF 萬若全報導】

美國大型零售店在感恩節幾乎全數休息一天,不過超市和快餐店都還是營業,時間有所調整。

有人總是在感恩節最後一刻才去買料理或是拿火雞,也因此灣區各大超市週四大多還是營業,只不過縮短營業時間,Whole Foods營業時間早上7點到下午3點,大部份的Safeway週四清晨5點開門到下午3點。

Lucky早上6點到下午6點,Trader Joe’s休息一天。

至於華人超市大華九九、Marina超市週四都開門,營業時間照常。

另外,在餐飲業方面,大部份西餐館都關門,但還是有少數週四營業,像是24小時的速食店,包括Denny’s則全年無休,麥當勞也開門,但每個連鎖店的時間有所不同。

早上起床想去買杯咖啡,灣區的咖啡連鎖店像是Starbucks、Philz也都營業。

雖然很多華人來到美國入境隨俗也過感恩節,不過大部份的中餐館這天還是營業,而因為許多商家都關門,所以按照過往,感恩節當天,華人社區中餐館生意相當紅火。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。