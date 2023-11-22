【灣區新聞】感恩節華人超市照常營業 中餐館生意紅火

【KTSF 萬若全報導】

美國大型零售店在感恩節幾乎全數休息一天，不過超市和快餐店都還是營業，時間有所調整。

有人總是在感恩節最後一刻才去買料理或是拿火雞，也因此灣區各大超市週四大多還是營業，只不過縮短營業時間，Whole Foods營業時間早上7點到下午3點，大部份的Safeway週四清晨5點開門到下午3點。

Lucky早上6點到下午6點，Trader Joe’s休息一天。

至於華人超市大華九九、Marina超市週四都開門，營業時間照常。

另外，在餐飲業方面，大部份西餐館都關門，但還是有少數週四營業，像是24小時的速食店，包括Denny’s則全年無休，麥當勞也開門，但每個連鎖店的時間有所不同。

早上起床想去買杯咖啡，灣區的咖啡連鎖店像是Starbucks、Philz也都營業。

雖然很多華人來到美國入境隨俗也過感恩節，不過大部份的中餐館這天還是營業，而因為許多商家都關門，所以按照過往，感恩節當天，華人社區中餐館生意相當紅火。

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