【灣區新聞】奧克蘭華裔婦家中中流彈亡 警拘兩疑犯

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）9月份發生槍擊案，一個育有2個小孩的華裔母親，在家中被流彈擊中身亡，警方宣佈已經拘捕兩名涉案男子。

奧克蘭警方表示，兩名男子分別為35歲奧克蘭居民Alonzo Dyer，及32歲Oakley居民Tramonn Gray，兩人涉嫌謀殺華裔母親黃詠賢，被Alameda縣地檢處起訴多宗控罪。

警方表示，9月15日晚上，案發現場有最少三名槍手，向一架行駛中車輛開槍，流彈之後擊中死者。

奧克蘭警察局兇殺案調查科代理指揮官Brad Baker說：「當時42歲奧克蘭居民黃詠賢，正在38街的家中，她被來自一宗企圖謀殺案現場的子彈擊中。」

事主頭部中彈，送院後不治，奧克蘭警方經調查後，於聯邦法警局協助下，11月16日在東灣拘捕兩名疑犯，當局目前仍在尋找其他和案件有關的人士。

奧克蘭市長盛桃向死者家屬致以深切慰問。

盛桃說：「我希望黃詠賢的家人朋友能保重，沒人能想像到痛失母親、女兒、妻子和伴侶的感受。」

有認識死者的社區人士表示，死者育有分別7歲和11歲的兩個小孩。

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