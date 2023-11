【灣區新聞】奧克蘭華裔婦家中中流彈亡 警拘兩疑犯

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)9月份發生槍擊案,一個育有2個小孩的華裔母親,在家中被流彈擊中身亡,警方宣佈已經拘捕兩名涉案男子。

奧克蘭警方表示,兩名男子分別為35歲奧克蘭居民Alonzo Dyer,及32歲Oakley居民Tramonn Gray,兩人涉嫌謀殺華裔母親黃詠賢,被Alameda縣地檢處起訴多宗控罪。

警方表示,9月15日晚上,案發現場有最少三名槍手,向一架行駛中車輛開槍,流彈之後擊中死者。

奧克蘭警察局兇殺案調查科代理指揮官Brad Baker說:「當時42歲奧克蘭居民黃詠賢,正在38街的家中,她被來自一宗企圖謀殺案現場的子彈擊中。」

事主頭部中彈,送院後不治,奧克蘭警方經調查後,於聯邦法警局協助下,11月16日在東灣拘捕兩名疑犯,當局目前仍在尋找其他和案件有關的人士。

奧克蘭市長盛桃向死者家屬致以深切慰問。

盛桃說:「我希望黃詠賢的家人朋友能保重,沒人能想像到痛失母親、女兒、妻子和伴侶的感受。」

有認識死者的社區人士表示,死者育有分別7歲和11歲的兩個小孩。

