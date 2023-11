【全國新聞】COVID變異株HV.1成美國目前最流行變異株（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

又有一個新的COVID變異株HV.1超越之前病毒,成為美國目前最流行的變異株。

根據聯邦疾控中心(CDC)的統計,截至11月11日的兩個星期,COVID變異株HV.1,佔美國所有病例的29%,HV.1已經超越EG.5,成為在美國最流行的變異株。

EG.5在同個時期內,佔全國病例的22%,另外還在傳播的病毒還有FL.1.5.1 和XBB.1.16,這些都是Omicron變異株再變異出來的病毒,顯示COVID病毒不斷的在變異中,而更加容易傳染。

專家表示,因為這些新變異株都出自Omicron病毒,所以剛推出不久,針對Omicron的新版疫苗,會抵抗新的變異株。

縱然如此,截至目前,只有13%的國人接種了新版疫苗。

CDC的數據顯示,在夏天的一波疫情之後,現在因感染COVID的住院率正在下降中,但專家認為,疫情將跟過去三個冬天一樣再度反彈。

而正因為多數人對COVID的免疫逐漸減弱,接種新版疫苗的人也比較少,所以可能更加容易染病,但是HV.1目前還沒有促使更多人病重住院。

HV.1變異株的病症,和之前流行的變異株相差不遠,包括:喉嚨痛、呼吸道阻塞、流鼻水、咳嗽、疲憊、頭痛、肌肉痛和發燒、發冷。

而目前使用的家庭檢測,也還是能夠驗出Covid病毒,專家鼓勵人們在和家人聚會前,做居家病毒檢測。

拜登政府從11月20日開始,再度讓美國家庭訂四份COVID病毒檢測,民眾可以到http://COVIDTests.gov的網站登記索取。

