【全國新聞】通脹與惡劣天氣無阻美國民眾在感恩節搭飛機和駕車外遊（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

雖然面對通脹,以及東岸和西岸有些州份遇到惡劣天氣,預料今年感恩節假期,搭飛機和開車外遊的人潮將會打破歷來紀錄。

星期二及星期三,以及感恩節後的星期日,將會是航空交通最繁忙的日子,聯邦運輸安全管理局(TSA)預料,星期二有260萬名乘客通關,星期三更有270萬名旅客接受檢查,感恩節後的星期日,通關人數最多,估計有290萬名飛機搭客接受安檢。

聯邦航空管理局(FAA)預測,星期二是航空交通第二最繁忙,有超過4.8萬航班飛越領空,星期三就有超過4.9萬航班。

FAA表示,為了應付增加的航空交通流量,航空交通控制人員將使用通常預留給其他用途,好像軍事飛行的領空。

舊金山(三藩市)灣區的天氣晴朗,但東岸的首都華盛頓和紐約市,以及阿特蘭大和西岸有些州份就遇到惡劣天氣,有暴風雪和下雨。

消息指出,雖然天氣惡劣,但交通大致暢順,全美星期二只有29班機取消。

美國汽車協會(AAA)也預測,星期三至星期日,估計將會有5,540萬人開車出遊,星期三可能是最塞車。

