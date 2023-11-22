【全國新聞】通脹與惡劣天氣無阻美國民眾在感恩節搭飛機和駕車外遊（視頻）

November 22, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

雖然面對通脹，以及東岸和西岸有些州份遇到惡劣天氣，預料今年感恩節假期，搭飛機和開車外遊的人潮將會打破歷來紀錄。

星期二及星期三，以及感恩節後的星期日，將會是航空交通最繁忙的日子，聯邦運輸安全管理局（TSA）預料，星期二有260萬名乘客通關，星期三更有270萬名旅客接受檢查，感恩節後的星期日，通關人數最多，估計有290萬名飛機搭客接受安檢。

聯邦航空管理局（FAA）預測，星期二是航空交通第二最繁忙，有超過4.8萬航班飛越領空，星期三就有超過4.9萬航班。

FAA表示，為了應付增加的航空交通流量，航空交通控制人員將使用通常預留給其他用途，好像軍事飛行的領空。

舊金山（三藩市）灣區的天氣晴朗，但東岸的首都華盛頓和紐約市，以及阿特蘭大和西岸有些州份就遇到惡劣天氣，有暴風雪和下雨。

消息指出，雖然天氣惡劣，但交通大致暢順，全美星期二只有29班機取消。

美國汽車協會（AAA）也預測，星期三至星期日，估計將會有5,540萬人開車出遊，星期三可能是最塞車。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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