【財經新聞】美國民眾信用卡債務突破1萬億元

在高通漲高息環境下,美國民眾的信用卡債務突破1萬億元後持續上升,不過零售商仍預計,今年假日購物季節的銷售額仍會創新高。

今個假日購物季節,全國零售業協會預計,銷售額將會達到9570億元新高,不過很多消費者的信用卡債務將繼續上升。

聯儲局紐約分局表示,今年第三季,美國人的信用卡債務總額,攀升至破紀錄的1.08萬億元。

Bankrate高級分析員Ted Rossman說:「民眾有信用卡債務有兩個主要原因,第一是用於緊急開支,例如突如其來的醫療開支,或維修房子或汽車,第二個常見原因是入不敷支。」

分析員指,消費者在假日購物季節刷卡前,應審視自身的財務狀況,並制訂相應的計劃和預算。

Rossman說:「真的視乎你怎麼用信用卡,所以小心制訂開支計劃。」

他建議考慮善用未用完的禮物卡,或使用信用卡積分以減低買禮物的開支,也可以考慮將高息的債務,轉移至可享受一段時間零利率的信用卡,這個零利率期限有些可以長達21個月,這樣可以減少利息開支。

