【AAPI專題報導】灣區非牟利機構如何幫助亞太裔罪案受害人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

COVID疫情期間，灣區發生不少針對亞裔，特別是華裔的罪案，本台一連幾天會有專題報導，帶大家去了解受害人的心聲，以及有什麼社會服務幫助亞太裔長者，本集會先看看一個非牟利機構得到政府的撥款，專門幫助亞太裔罪案受害人，這三年以來的效果如何？

CYC社區青年中心高級項目總監黃啟亮說：「我們已經處理超過200個受害人，案件有輕有重，謀殺案、兇殺案、襲擊、入屋犯法、搶劫、街道上毆打、公車上毆打，有些很嚴重要進深切治療部，這些個案我們都處理過。」

黃啟亮表示，CYC提供的受害人服務，與政府的服務最大的分別就是，CYC注重受害人身、心的康復，不單提供法律上的援助。

黃啟亮說：「他們入院後，我們去看他們有什麼需要，出院後有沒有人照顧他們，這些我們都會安排，受害人受創傷之後的心理服務很重要，我們這三年裡，轉介了超過50個受害人接受心理服務，每人最少接受六次輔導，至24堂心理服務。」

另外就是金錢的援助，CYC成立了一個基金，幫助罪案受害人。

黃啟亮說：「有一個婆婆在公車被人襲擊，被人搶走她唯一很貴重的物件，就是她的手機，是她用來與家人聯繫的，她很傷心，她報案時警察也無能為力，她致電CYC，CYC探訪她，給她一張一千元的支票，讓她買了新的電話，她立刻開心了許多，因為那個電話是她女兒送給她，讓她與家人聯繫的。」

CYC接受地檢處和警方轉介給他們的罪案受害人，但市民如果遇到仇恨事件，例如因為自己是華裔，無緣無故被人辱罵和欺負，也可以向CYC求助，電話是(415) 550-1151。

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