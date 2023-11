【AAPI專題報導】灣區非牟利機構如何幫助亞太裔罪案受害人（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

COVID疫情期間,灣區發生不少針對亞裔,特別是華裔的罪案,本台一連幾天會有專題報導,帶大家去了解受害人的心聲,以及有什麼社會服務幫助亞太裔長者,本集會先看看一個非牟利機構得到政府的撥款,專門幫助亞太裔罪案受害人,這三年以來的效果如何?

CYC社區青年中心高級項目總監黃啟亮說:「我們已經處理超過200個受害人,案件有輕有重,謀殺案、兇殺案、襲擊、入屋犯法、搶劫、街道上毆打、公車上毆打,有些很嚴重要進深切治療部,這些個案我們都處理過。」

黃啟亮表示,CYC提供的受害人服務,與政府的服務最大的分別就是,CYC注重受害人身、心的康復,不單提供法律上的援助。

黃啟亮說:「他們入院後,我們去看他們有什麼需要,出院後有沒有人照顧他們,這些我們都會安排,受害人受創傷之後的心理服務很重要,我們這三年裡,轉介了超過50個受害人接受心理服務,每人最少接受六次輔導,至24堂心理服務。」

另外就是金錢的援助,CYC成立了一個基金,幫助罪案受害人。

黃啟亮說:「有一個婆婆在公車被人襲擊,被人搶走她唯一很貴重的物件,就是她的手機,是她用來與家人聯繫的,她很傷心,她報案時警察也無能為力,她致電CYC,CYC探訪她,給她一張一千元的支票,讓她買了新的電話,她立刻開心了許多,因為那個電話是她女兒送給她,讓她與家人聯繫的。」

CYC接受地檢處和警方轉介給他們的罪案受害人,但市民如果遇到仇恨事件,例如因為自己是華裔,無緣無故被人辱罵和欺負,也可以向CYC求助,電話是(415) 550-1151。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。