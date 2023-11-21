【灣區新聞】屋崙市府宣佈任命新的預防暴力部門主管（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣屋崙前警察局長LeRonne Armstrong，今年2月被上任不久的市長盛桃解僱，當局至今一直沒有找到新局長，屋崙市府今天宣佈任命新的預防暴力部門主管。

屋崙市府宣佈，任命Holly Joshi博士為預防暴力部門的新任主管，她是一位服務了屋崙幾十年的社區領袖。

Joshi將會是該部門自2017年成立以來的第二位主管，該部門在預防暴力時採取一個由社區領導的干預策略，部門成立時的目標，是在三年內將市內謀殺案減少八成。

市長盛桃表示，Joshi博士有經驗豐富，是領導這個部門的正確人選。

盛桃稱加強預防暴力罪案，可以促進屋崙變得更安全和繁榮，暴力預防加上警察部門瓦解犯罪網絡，將會是屋崙維持治安的關鍵元素。

然而當局仍未任命一名新的警察局長，屋崙警察局自從前任局長LeRonne Armstrong，在2月被市長盛桃革職後，職位一直空缺，署理局長目前由Darren Allison擔任。

全國有色人種協進會曾表示，自從Armstrong被解僱以來，市內罪案就不停上升。

警察局數據顯示，市內今年8月的犯罪率與去年同期相比上升百分之28，暴力罪案上升百分之17，謀殺案下降百分之8。

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