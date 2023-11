【灣區新聞】屋崙市府宣佈任命新的預防暴力部門主管（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣屋崙前警察局長LeRonne Armstrong,今年2月被上任不久的市長盛桃解僱,當局至今一直沒有找到新局長,屋崙市府今天宣佈任命新的預防暴力部門主管。

屋崙市府宣佈,任命Holly Joshi博士為預防暴力部門的新任主管,她是一位服務了屋崙幾十年的社區領袖。

Joshi將會是該部門自2017年成立以來的第二位主管,該部門在預防暴力時採取一個由社區領導的干預策略,部門成立時的目標,是在三年內將市內謀殺案減少八成。

市長盛桃表示,Joshi博士有經驗豐富,是領導這個部門的正確人選。

盛桃稱加強預防暴力罪案,可以促進屋崙變得更安全和繁榮,暴力預防加上警察部門瓦解犯罪網絡,將會是屋崙維持治安的關鍵元素。

然而當局仍未任命一名新的警察局長,屋崙警察局自從前任局長LeRonne Armstrong,在2月被市長盛桃革職後,職位一直空缺,署理局長目前由Darren Allison擔任。

全國有色人種協進會曾表示,自從Armstrong被解僱以來,市內罪案就不停上升。

警察局數據顯示,市內今年8月的犯罪率與去年同期相比上升百分之28,暴力罪案上升百分之17,謀殺案下降百分之8。

