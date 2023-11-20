加州公用事業委員會批准了PG&E增加煤電費的申請 一般家庭明年煤電費將會大增 11.17 (國)



【KTSF 歐志洲報導】

加州公用事業委員會週四批准了太平洋煤電公司，PG&E增加煤電費的申請，一般家庭明年的煤電費，將會增加大約$384

太平洋煤電公司PG＆E，在加州的數百萬住宅客戶，在2024年將平均需要多付$384的煤電費，也就是每個月大約$32.50

加州公用事業委員會的五個成員，一致通過這項決定。PG＆E向加州公用事業委員會，申請增加煤電費，來進行基礎設施現代化，主要用在安全項目上

PG＆E 發表聲明表示，增加煤電費所收取到的錢當中，85%將用在減低公司運作的風險，特別是在山火威脅高的社區，將部分電線埋在地下，批准項目將埋下，1,230英里長的電線

根據舊金山紀事報的統計，PG＆E 用戶每個月平均的煤電費，從2016年一月的$154.52，增加到今年一月的$241.03，也就是在7年內增加了$86.51

PG＆E 原本要求150億元來埋電線，但是加州公用事業委員會，只批准了135億

縱然如此，有消費者權益組織卻也表示，這是他們所見過最高的煤電費增加

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