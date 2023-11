加州公用事業委員會批准了PG&E增加煤電費的申請 一般家庭明年煤電費將會大增 11.17 (國)

【KTSF 歐志洲報導】

加州公用事業委員會週四批准了太平洋煤電公司,PG&E增加煤電費的申請,一般家庭明年的煤電費,將會增加大約$384

太平洋煤電公司PG&E,在加州的數百萬住宅客戶,在2024年將平均需要多付$384的煤電費,也就是每個月大約$32.50

加州公用事業委員會的五個成員,一致通過這項決定。PG&E向加州公用事業委員會,申請增加煤電費,來進行基礎設施現代化,主要用在安全項目上

PG&E 發表聲明表示,增加煤電費所收取到的錢當中,85%將用在減低公司運作的風險,特別是在山火威脅高的社區,將部分電線埋在地下,批准項目將埋下,1,230英里長的電線

根據舊金山紀事報的統計,PG&E 用戶每個月平均的煤電費,從2016年一月的$154.52,增加到今年一月的$241.03,也就是在7年內增加了$86.51

PG&E 原本要求150億元來埋電線,但是加州公用事業委員會,只批准了135億

縱然如此,有消費者權益組織卻也表示,這是他們所見過最高的煤電費增加

