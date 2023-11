【灣區新聞】三藩市市府律師向禮品卡公司Incomm提起訴訟 指Vanilla禮品卡的包裝不安全 導致禮品卡容易有未經授權的交易（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市市府律師邱信福向禮品卡巨頭Incomm提起訴訟,指該公司的Vanilla禮品卡的包裝不安全,導致禮品卡容易有未經授權的交易。

大家在大型連鎖超市和藥房都可以買到禮品卡,但過去有不少消費者投訴買了禮品卡後,發現禮品卡被盜用。

三藩市市府律師邱信福指,在假日季節開始之際向Vanilla禮品卡製造商,Incomm Financial Services, Inc提起訴訟,是為了向公眾敲響警鐘。

邱信福說:「我們提起訴訟是因為消費者在購買Vanilla禮品卡時,經常被騙走數百美元,典型的情況是,消費者購買了Vanilla禮品卡,當他們去使用時發現餘額為零。」

邱信福表示,問題出在Vanilla禮品卡的包裝,容易被不法分子打開。

邱信福說:「這種情況發生的方式是,有人會偷偷地打開Vanilla禮品卡的包裝,然後拍攝卡號,他們將卡放回包裝,然後監察Vanilla禮品卡的網站,等候該卡何時被激活並充值,禮品卡一旦被激活並充值時,(不法分子)他們就會花掉禮品卡的錢,至少自2013 年以來,即 10 年前,消費者和新聞媒體一直報道在消費者或收到禮品卡的人,有機會使用該卡之前,這些卡的餘額已被盜。」

邱信福指控,Incomm早在十年前已經知道這些明顯的保安問題,並拒絕糾正問題或就這些未經授權的交易,向消費者提供退款。

邱信福希望訴訟迫使Incomm,採用行業標準的安全功能,來阻止事件發生,並讓受害的消費者獲得賠償。

InComm Payments的聲明指,預防詐欺是該公司的首要任務,他們會不斷與安全專家、商業合作夥伴以及執法部門合作,應對新出現的威脅。

InComm表示,不會就這宗訴訟作出評論。

這宗訴訟是由,三藩市市府律師辦公室代表加州居民提出,市府律師鼓勵曾遇到禮品卡被這樣盜用的消費者,透過熱線電話 (415) 554-3977與該辦公室聯繫。

