【灣區新聞】三藩市市府律師向禮品卡公司Incomm提起訴訟 指Vanilla禮品卡的包裝不安全 導致禮品卡容易有未經授權的交易（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

三藩市市府律師邱信福向禮品卡巨頭Incomm提起訴訟，指該公司的Vanilla禮品卡的包裝不安全，導致禮品卡容易有未經授權的交易。

大家在大型連鎖超市和藥房都可以買到禮品卡，但過去有不少消費者投訴買了禮品卡後，發現禮品卡被盜用。

三藩市市府律師邱信福指，在假日季節開始之際向Vanilla禮品卡製造商，Incomm Financial Services, Inc提起訴訟，是為了向公眾敲響警鐘。

邱信福說：「我們提起訴訟是因為消費者在購買Vanilla禮品卡時，經常被騙走數百美元，典型的情況是，消費者購買了Vanilla禮品卡，當他們去使用時發現餘額為零。」

邱信福表示，問題出在Vanilla禮品卡的包裝，容易被不法分子打開。

邱信福說：「這種情況發生的方式是，有人會偷偷地打開Vanilla禮品卡的包裝，然後拍攝卡號，他們將卡放回包裝，然後監察Vanilla禮品卡的網站，等候該卡何時被激活並充值，禮品卡一旦被激活並充值時，(不法分子)他們就會花掉禮品卡的錢，至少自2013 年以來，即 10 年前，消費者和新聞媒體一直報道在消費者或收到禮品卡的人，有機會使用該卡之前，這些卡的餘額已被盜。」

邱信福指控，Incomm早在十年前已經知道這些明顯的保安問題，並拒絕糾正問題或就這些未經授權的交易，向消費者提供退款。

邱信福希望訴訟迫使Incomm，採用行業標準的安全功能，來阻止事件發生，並讓受害的消費者獲得賠償。

InComm Payments的聲明指，預防詐欺是該公司的首要任務，他們會不斷與安全專家、商業合作夥伴以及執法部門合作，應對新出現的威脅。

InComm表示，不會就這宗訴訟作出評論。

這宗訴訟是由，三藩市市府律師辦公室代表加州居民提出，市府律師鼓勵曾遇到禮品卡被這樣盜用的消費者，透過熱線電話 (415) 554-3977與該辦公室聯繫。

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