【全國新聞】Starbucks工會員工一連兩天舉行罷工

【KTSF 傅景竑報導】

全美超過200間連鎖咖啡店Starbucks的工會員工，週三起一連兩日舉行罷工，是該工會成立以來最大規模的罷工行動。

Starbucks工人聯合工會由週三起一連兩日舉行罷工，週三有大約30間分店的工會員工參與，週四是Starbucks整年內最繁忙日子之一的「紅杯日」，則有涉及超過200間分店超過5千名員工參與，Starbucks工會的訴求是更新合約內容，包括加薪和更好的工作環境等。

Starbucks員工Moonie Atchley說：「上週我幾乎無家可歸，我雖然在一間據稱工資較高的店工作，但公司一直扣留我們信用卡的小費，所以賺的錢根據不足以支付租金，不夠買雜貨。」

另一名Starbucks員工Sarah Pappin說：「Starbucks沒與我們工會談判，最重要的是公司沒為我們的店加人手，這對我們來說很不安全，不能再容忍，所以我們選擇在最忙的日子罷工。」

「紅杯日」是Starbucks一年一度購買特定飲品的顧客，獲贈可重複使用的紅色杯而命名，通常這一日是生意最繁忙的日子。

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