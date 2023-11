【全國新聞】Starbucks工會員工一連兩天舉行罷工

【KTSF 傅景竑報導】

全美超過200間連鎖咖啡店Starbucks的工會員工,週三起一連兩日舉行罷工,是該工會成立以來最大規模的罷工行動。

Starbucks工人聯合工會由週三起一連兩日舉行罷工,週三有大約30間分店的工會員工參與,週四是Starbucks整年內最繁忙日子之一的「紅杯日」,則有涉及超過200間分店超過5千名員工參與,Starbucks工會的訴求是更新合約內容,包括加薪和更好的工作環境等。

Starbucks員工Moonie Atchley說:「上週我幾乎無家可歸,我雖然在一間據稱工資較高的店工作,但公司一直扣留我們信用卡的小費,所以賺的錢根據不足以支付租金,不夠買雜貨。」

另一名Starbucks員工Sarah Pappin說:「Starbucks沒與我們工會談判,最重要的是公司沒為我們的店加人手,這對我們來說很不安全,不能再容忍,所以我們選擇在最忙的日子罷工。」

「紅杯日」是Starbucks一年一度購買特定飲品的顧客,獲贈可重複使用的紅色杯而命名,通常這一日是生意最繁忙的日子。

