【APEC新聞】拜登指美中正尋求去風險化 繼續與亞太地區保持聯繫

November 17, 2023 APEC, 新聞, 灣區新聞, 專題報導, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四出席APEC領袖高峰會時表示，美國對亞太地區的未來仍會是非常重要，將會繼續保持與亞太地區的聯繫，拜登特別提到新的印太經濟框架，與印太地區的國家共同處理重大議題。

拜登也指出，美國正在與中國去風險化，以及分散投資，但拜登重申，這個並不是美中經濟脫鉤。

拜登在APEC領袖峰會上提到美國繼續積極參與亞太地區的經濟，他特別提到「印太經濟框架」，就是美國與印太地區14個國家結成夥伴關係，共同處理緊急議題，比如應對疫情、供應鏈問題、氣候變化、天然災害等，這些都是衝擊經濟的因素。

拜登指出，這個「印太經濟框架」在去年5月宣布成立，稍後將會推出重要的新工具，去推廣可持續的經濟增長，現時在這方面已經取得成效，就是令到供應鏈更具韌力、改善清潔能源過渡，以及打擊貪污等。

他又說，各國在這個框架合作下，將會繼續改善勞工權益，以便取得高標準的貿易。

拜登也繼續重申，美中將會負責任地管控競爭，以避免誤解和溝通不良的情況出現。

拜登又再次明確表示，美中正尋求去風險化，即是在經貿關係中分散投資，而不是尋求經濟脫鉤。

拜登表明，美中關係穩定，對全世界都有利。

拜登說：「讓我清楚指出，我們（美中）正在去風險化，將經濟關係分散而不是脫鉤，不是脫鉤，堅決維護我們的價值和利益，我與習近平昨天非常坦率談及，與此同時，全球關鍵議題好像氣候、人工智能、打擊毒品等，我們將會合作，繼續透過外交途徑應對，以防止誤會發生，全球兩大經濟體維持穩定關係，不僅對美中有好處，而是對全世界有利，一個穩定關係對每個人都有好處。」

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