【APEC新聞】拜登指美中正尋求去風險化 繼續與亞太地區保持聯繫

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四出席APEC領袖高峰會時表示,美國對亞太地區的未來仍會是非常重要,將會繼續保持與亞太地區的聯繫,拜登特別提到新的印太經濟框架,與印太地區的國家共同處理重大議題。

拜登也指出,美國正在與中國去風險化,以及分散投資,但拜登重申,這個並不是美中經濟脫鉤。

拜登在APEC領袖峰會上提到美國繼續積極參與亞太地區的經濟,他特別提到「印太經濟框架」,就是美國與印太地區14個國家結成夥伴關係,共同處理緊急議題,比如應對疫情、供應鏈問題、氣候變化、天然災害等,這些都是衝擊經濟的因素。

拜登指出,這個「印太經濟框架」在去年5月宣布成立,稍後將會推出重要的新工具,去推廣可持續的經濟增長,現時在這方面已經取得成效,就是令到供應鏈更具韌力、改善清潔能源過渡,以及打擊貪污等。

他又說,各國在這個框架合作下,將會繼續改善勞工權益,以便取得高標準的貿易。

拜登也繼續重申,美中將會負責任地管控競爭,以避免誤解和溝通不良的情況出現。

拜登又再次明確表示,美中正尋求去風險化,即是在經貿關係中分散投資,而不是尋求經濟脫鉤。

拜登表明,美中關係穩定,對全世界都有利。

拜登說:「讓我清楚指出,我們(美中)正在去風險化,將經濟關係分散而不是脫鉤,不是脫鉤,堅決維護我們的價值和利益,我與習近平昨天非常坦率談及,與此同時,全球關鍵議題好像氣候、人工智能、打擊毒品等,我們將會合作,繼續透過外交途徑應對,以防止誤會發生,全球兩大經濟體維持穩定關係,不僅對美中有好處,而是對全世界有利,一個穩定關係對每個人都有好處。」

