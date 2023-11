【APEC新聞】拜登與第一夫人擔任東道主 在舊金山Legion of Honor舉行國宴（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

APEC亞太經合會步入尾聲,週四總統拜登和第一夫人擔任東道主,在舊金山列治文區的Legion of Honor博物館舉行國宴,宴請與會國和地區領袖,而當地的維安單位從週三晚就開始進駐,要保障這個重要的活動順利舉行。

拜登週四晚在Legion of Honor宴請參加APEC的其他二十國及地區領袖,在這個地方舉行國宴,而現場這個地方原本預計會有大量的抗議人士,不過到現在都沒有出現,倒是當地的民眾能看到在這個地方舉行國宴,都覺得非常新鮮。

從Geary大道轉34 Avenue進來,就可以看到這裡到處都有鐵柵欄,特勤與警員守滿了每個出入口,警車也四處巡邏,就是要保障週四晚在這舉行的國宴安全進行。

而當地的民眾也表示,週三晚整夜都在搭建安檢帳篷,還有設置路障,不過也由於當地市府很早發出通知,交通上的影響大家都不感到意外,更重要是大家都很期待在這能夠迎接如此重大的活動。

居民Nancy Toscanini說:「通常這類活動都是在東岸,或者是市中心舉行,這是非常罕見,能在這個地區,如此美麗的區域舉行,這是Legion of Honor,這是個很棒的博物館,今晚它們要在這舉辦晚宴,總統拜登和各地的賓客都會到這,所以這是很高興能在我們的鄰里,這不是很一般的活動,所以這真的很棒。」

而雖然抗議活動沒有在這舉行,但週三的拜習會,各界都很關注。

居民Jeanette Weiss說:「是建設性的,但還是很競爭性的,還是在競爭,要抱著這個心態,可以溝通,但還是要抱著這個心態,不能太天真啊,像柯林頓時代。」

週四晚的國宴,拜登是與第一夫人Jill Biden一起擔任東道主,宴請各國元首,也希望這次在舊金山舉辦的APEC,各界都能賓至如歸。

