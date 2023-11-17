【APEC新聞】拜登與第一夫人擔任東道主 在舊金山Legion of Honor舉行國宴（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

APEC亞太經合會步入尾聲，週四總統拜登和第一夫人擔任東道主，在舊金山列治文區的Legion of Honor博物館舉行國宴，宴請與會國和地區領袖，而當地的維安單位從週三晚就開始進駐，要保障這個重要的活動順利舉行。

拜登週四晚在Legion of Honor宴請參加APEC的其他二十國及地區領袖，在這個地方舉行國宴，而現場這個地方原本預計會有大量的抗議人士，不過到現在都沒有出現，倒是當地的民眾能看到在這個地方舉行國宴，都覺得非常新鮮。

從Geary大道轉34 Avenue進來，就可以看到這裡到處都有鐵柵欄，特勤與警員守滿了每個出入口，警車也四處巡邏，就是要保障週四晚在這舉行的國宴安全進行。

而當地的民眾也表示，週三晚整夜都在搭建安檢帳篷，還有設置路障，不過也由於當地市府很早發出通知，交通上的影響大家都不感到意外，更重要是大家都很期待在這能夠迎接如此重大的活動。

居民Nancy Toscanini說：「通常這類活動都是在東岸，或者是市中心舉行，這是非常罕見，能在這個地區，如此美麗的區域舉行，這是Legion of Honor，這是個很棒的博物館，今晚它們要在這舉辦晚宴，總統拜登和各地的賓客都會到這，所以這是很高興能在我們的鄰里，這不是很一般的活動，所以這真的很棒。」

而雖然抗議活動沒有在這舉行，但週三的拜習會，各界都很關注。

居民Jeanette Weiss說：「是建設性的，但還是很競爭性的，還是在競爭，要抱著這個心態，可以溝通，但還是要抱著這個心態，不能太天真啊，像柯林頓時代。」

週四晚的國宴，拜登是與第一夫人Jill Biden一起擔任東道主，宴請各國元首，也希望這次在舊金山舉辦的APEC，各界都能賓至如歸。

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