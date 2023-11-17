【灣區新聞】CYC社區青年中心在舊金山灣景區送火雞（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

CYC社區青年中心在舊金山灣景區送出火雞，幫助區內的低收入家庭以及社區組織一同度過感恩節假期。

CYC董事會主席麥浩妍（Jaynry Mak）說：「我想祝大家有個幸福的火雞節。」

麥浩妍感謝舊金山警方今年再次捐出160隻火雞，給灣景區的低收入家庭，以及許多當地的社區團體，到場的包括州參議員威善高（Scott Wiener）等民選領袖。

威善高說：「在這如此富有的城市當中，許多人，尤其是長者及兒童，仍難以取得食物，許多人無法獲得健康的食物，或甚至是任何事食物，這必須是我們的首要任務

舊金山市議員Shamann Walton說：「我們知道疫情帶來的負面影響，有些人仍是在掙扎當中，所以我們將需要繼續提供足夠的資源，包括食物及安全，並確保沒有人挨餓，尤其在節日假期時。」

今年的火雞餐除了警方發送的火雞之外，還有餐飲公司捐出的餐盒。

民選官員以及CYC人員在活動最後一一將這些感恩節火雞餐交到民眾的手中，祝福他們與家人度過一個溫暖的感恩節假期。

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