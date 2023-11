【KTSF】

前聯邦眾議長普洛西的丈夫Paul Pelosi在家遇襲案,陪審團週四裁定,案中被告David DePape兩項控罪罪名成立。

舊金山(三藩市)聯邦地區法院的陪審團週四裁定,案中被告DePape被起訴企圖綁架一名聯邦官員,以及襲擊聯邦官員的直系家屬,兩項控罪全部成立。

43歲被告是在去年襲擊當時身在舊金山家中的Paul Pelosi,導致83歲的保羅頭骨骨折,當時普洛西不在場,身在華府。

被告可能面對終身監禁的判刑,當宣讀陪審團裁決時,被告並沒有顯露太大的表情。

