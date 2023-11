【APEC新聞】華裔高中生感激有機會在APEC峰會擔任義工

【KTSF 歐志洲報導】

出席APEC峰會的眾多人當中,有舊金山的一對華裔母子,身為創業人士的母親,還有他在會場中擔任義工的兒子。

16歲的馬元良(Justin)是高中生,從亞洲協會申請到在APEC峰會擔任義工的機會,他的任務是確保台上的發言人,往正確的地方上下台,也為現場的攝影師提供幫助。

能夠參與這次歷史性的會議,馬元良甚至從學校拿了兩天假來當義工。

馬元良說:「我非常感激有這個機會,我是肯定要來這裡,參與這個對舊金山有歷史意義的活動,關於為什麼我要當義工,是因為我在一歲的時候(從中國)被領養,之後就一直住在舊金山,我是華裔,也是美國人的雙重背景,而這又是美中之間的關係,有歷史性發展的階段,所以我對這會議非常關注,我知道這峰會對每種之間的關係有非常深遠的影響。」

馬元良的母親馬顯麗說:「他有出席這個會議的機會,我們一路來看到,美國和中國之間的關係惡化而感到苦惱,也受到影響,能夠見證目前兩國的關係穩定下來,這令到我們感到鼓舞。」

馬元良的母親馬顯麗,是一間針對亞洲投資基金公司的創辦人,她以與會代表的身份出席APEC。

馬顯麗週三晚也有出席一個關注美中關係的機構為中國國家主席習近平舉行的私人晚宴。

馬顯麗表示,從美國許多公司的執行總裁出席的狀況,也知道中國目前已經準備和外國企業做生意,而美方代表也積極再度和中國企業合作。

